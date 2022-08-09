解放軍進逼24浬海域 台國防部：未進入領海

解放軍持續軍演，台國防部舉行記者會表示，台軍不會退縮，會用更積極的方式來應處。(取材自台國防部直播)

解放軍 持續軍演，新華社日前發布南京艦迫近台灣花東陸岸影像，引發解放軍首度進入台灣鄰接區水域的質疑。台國防部 被問到中國艦艇是否曾在這波軍演進入台灣24浬鄰接區內？國防部作戰計劃次長室次長葉國輝表示，「中共艦機從未進入我領空與領海」。他也指出，解放軍聯合軍事行動仍在持續中。

台外交部嚴厲譴責中國軍演，並要求中國政府立即停止升高緊張情勢及無理脫序行為。外交部長吳釗燮舉行國際記者會強調，台灣不會被嚇倒。

國防部8日大陣仗舉行記者會，公布解放軍從本月2日以來軍演動態。不過，整場記者會，對於台灣民眾關切的戰情，多迴避以對。軍方並未正面回應共艦是否進入24浬鄰接區，而是稱未進入台灣12浬領海。新華社公布南京艦迫近東岸的畫面，葉國輝說照片屬假訊息。

台國防部日前發布海軍迪化軍艦在台灣東部海域監控解放軍艦畫面。(圖:海軍司令部提供)

台灣情報次長室次長顏有賢則在報告中提及，解放軍機、艦持續於台灣海空域實施聯合軍事行動，解放軍海軍每天在台灣鄰接區24浬外保持13艘作戰艦、情蒐船等兵力。

針對解放軍越過台灣海峽中線，國防部法律司長沈世偉表示，這條「兩岸間的默契線」，雖然不具有國際法效力，但這條線的存在是一個事實，解放軍所發布演習禁航區每一個區域都在海峽中線以東，壓縮台訓練空域、影響國際航班；而這種針對性的威懾，聯合國憲章第二條第四款已有相關規範：「任何國家都不應使用武力威脅，侵害他國領土完整與政治獨立」，政府要求北京 遵守國際規範。

顏有賢表示，本月2日新華社公布8月4日至7日，在台灣周邊海域開設6處禁航區。其中2、3、6號禁航區進入台灣12浬領海；另，3日中國於台灣東部海域增開第7處禁航區。

除8月4日火箭軍由浙江、福建、江西飛彈陣地對台灣周邊海域航區，實施11枚東風系列彈道飛彈射擊外，4日至8日，解放軍機艦持續於台灣海空域實施聯合軍事行動，並利用無人機襲擾東引、馬祖及金門。

葉國輝表示，國軍2日開始派遣兵力對應解放軍；3日下令自4日8時台國軍進入加強戒備、陸軍戰備部隊提升為特遣隊；海、空軍增加機動待命艦及地面警戒；4至7日，防空飛彈陣地再增加5個連，提升警戒姿態，完成整備。