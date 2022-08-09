解放軍連2天在南海射擊 沿海「從南到北軍演」

中國宣稱未來演習將會常態化，繼台海軍演後，又在南海演訓，引起各國關切。 （資料照片，路透）

眾院議長裴洛西 (Nancy Pelosi)上周訪台後，台灣海峽緊張情勢迅速升溫；中國8日宣布持續在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓，8、9日在南海舉行射擊訓練，加上黃海南部及渤海近期陸續展開的演訓，形同在中國沿海從南到北都有軍演。

美聯社報導，過去幾天中國在台灣附近展開帶有威脅意涵的軍事演習已造成船運、航空交通中斷，是否釀成區域衝突甚至影響全球貿易，引起高度關注；報導指出，中國宣布演習持續進行，代表這波危機不確定性因素仍高。

中國海軍8、9日在廣東湛江東方的南海海域舉行射擊訓練，湛江是解放軍 南海艦隊的最主要基地。

中國宣稱未來演習將會常態化，繼台海軍演後，又在南海演訓，引起各國關切。 （資料照片，美聯社）

意味濃厚 鎖台局面無跡象會結束

南海射擊訓練前，中國軍方宣布8日起至9月8日午夜，在渤海特定海域執行長達一個月的「軍事任務」；此外，解放軍已宣布6日至15日在黃海南部特定海域進行實彈射擊。

上述三片海域同時進行的軍演，分布在中國沿海南部、中部及北部，專家解讀宣示意味濃厚。

另據人民解放軍東部戰區社群網站公告，未來聯合演訓包括反潛艇作戰演習，由此可見演習目標顯然對準美國而來，為中國犯台時美國可能支援台灣預做準備。

中國國家主席習近平 將在今年稍晚登場的中共20大尋求第三任期，美聯社指出，習近平掌握中國軍隊以及他視為中國核心利益的項目，台灣、南海及中日歷史恩怨都包括在內，以鞏固民族主義基調。

中國軍方曾坦言，軍演是對裴洛西訪台的回應，軍方上周在台灣周圍進行飛彈射擊並派機艦跨越海峽中線。

美聯社報導，中國未理會國際要求降低緊張情勢的聲浪，目前封鎖台灣的局面何時將會結束，則無跡象足以看出端倪。

中國外交部發言人汪文斌8日指出，中國將堅定維護主權和領土完整，堅決遏阻美國「以台制華」圖謀，堅決粉碎台灣當局「以美謀獨」的幻想。

拜登總統8日在德拉瓦州多佛(Dover)被媒體問到，針對中國對裴洛西訪台的反應時答道：「我並不太擔心，但我擔心的是他們大規模動作，我不認為台灣會做出比目前行動更加升級的任何事」。

另一方面，台灣中央社報導，陸軍9日、11日將在屏東展開實彈軍事演習，做為對中國軍事演習的回應。

台灣駐美代表蕭美琴7日接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)訪問時說：「我們生活在中國的威脅底下已數十年。」她說，若孩子在校遭霸凌，「不會叫孩子別去上學，而是想辦法解決霸凌問題」。