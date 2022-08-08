路透專欄作家：美中關係千瘡百孔 進入瓦解的最後階段

路透專欄作家史溫尼表示，中國對美國最新宣布的「八項暫停」，很可能象徵著美中關係的瓦解進入最後階段。 （路透）

在美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國5日宣布中止與美國在氣候變遷、軍事對話和打擊犯罪等八大領域的雙邊合作。路透熱點透視專欄作家史溫尼（Pete Sweeney）表示，這最新的「八項反制措施」，很可能象徵著華府和北京 間關係的瓦解進入最後階段。

史溫尼表示，雖然中方中斷這八項合作短期內不會造成什麼影響，因為美中在相關領域的實際合作本來就微乎其微。一些美國談判代表甚至可能還鬆了一口氣，因為到目前為止，中國並未採取更嚴厲的經濟反制措施，例如激發國內民族主義情緒抵制美國產品和公司，雖然對台灣實施大規模軍演同時禁止進口多項台灣商品，但這也要比全面封鎖或直接攻台要好。

但這並不意味著星巴克 或福特汽車等美國公司將完全不受影響。中國政府還有其他工具可推升美企的邊際業務成本，包括一些基層常用的不起眼、但擾人的工具，例如提高工作簽證 取得難度、延長海關滯留時間、品管人員查訪、刻意司法刁難，甚至拘留主管人員。

此外，中國至今也從未達成過在美中貿易協議中承諾的增購美國商品目標，現在當然也就更不可能努力緩解貿易失衡的問題，這對美國農業等產業來說是個壞消息。

史溫尼說，美中商務關係的下滑可能會減緩，但可能永遠不會停止。