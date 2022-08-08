參院通過「降通膨法」分析：今年難見影響

參院7日通過「2022年降通膨法案」(The Inflation Reduction Act of 2022)，支持本議案的康乃狄克州民主黨籍聯邦參議員 布魯曼索(Richard Blumenthal)信誓旦旦地表示，本案通過後「汽油成本及民生必需品的成本將顯著下降」；然而卻也有分析顯示，這項立法對於今年的通貨膨脹「幾乎沒有影響」。

布魯曼索指出，降通膨法案中關於聯邦醫療保險 (Medicare)的規定，將有助於降低處方藥成本，而能源價格也會顯著下降；他說：「我們將會看到汽油與民生必需品成本下降、價格回落的現象，我相信所有美國人都能親眼目睹並親身經歷這歷史性的一刻。」

然而，南卡羅來納州共和黨籍參議員葛理漢(Lindsey Graham)卻指出，「降通膨法案」的通過可能會阻止企業對設備及廠房的進一步投資 ，同時法案中提高進口石油稅率的做法也可能推升國內汽油價格；與布魯曼索同為民主黨籍的德拉瓦州聯邦參議員昆斯(Chris Coons)也沒有布魯曼索這麼樂觀，保守地說：「大多數人可能沒辦法在這一兩年中深切感受到這部法案帶來的影響，但曾在不同黨籍總統下任職的各個財政部長，都支持這部法案。」

不只政壇對於降通膨法案能否迅速達成預期目標有所懷疑，學界對於這部法案效益的看法也相當分歧；根據126位經濟學者2日聯名致函國會的信件，他們認為由於降通膨法案「在能源、醫療保健和支撐國家稅收體系方面進行了重要投資」，因此能對通膨現象產生明顯的下行壓力，有助於抑制通膨。

但經常獲拜登政府援用為施政參考的財顧分析公司「穆迪分析」(Moody's Analytics)則認為，相比於之前的重建往日美好法案(Build Back Better)，降通膨法案的投資力度小得多，因此不太可能改變現在的經濟結構；穆迪分析的結論指出：「照這部法案實施下去，預計2031年第四季的通膨比現在降低0.33%，可以說對通膨的影響非常小。」