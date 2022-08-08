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奮鬥53年…「環保立法」終於跨過最後門檻

編譯柯立偉／綜合7日電

參院7日通過「2022年降通膨法案」(The Inflation Reduction Act of 2022)，其中也著重清潔能源發展，旨在降低美國對石化能源的依賴，轉而使用太陽能、風力等可再生能源，待眾院通過後，預計能在十年內降低40%的溫室氣體排放量，距離前總統尼克森顧問莫乃漢(Daniel Moynihan)1969年提出冰川融化、海平面上升的預警，已有53年。

向來關注環保議題並於2007年獲得諾貝爾和平獎的前副總統高爾(Al Gore)說：「我們終於跨過了最重要的門檻，我沒有想到我們花了這麼久的時間。」

回顧53年來的立法議程，環境保護相關法案立法的最大阻力一直都是出自共和黨的阻撓；許多共和黨人大力宣傳全球暖化「只是一場騙局」，最近的例子是奧克拉荷馬州參議員殷霍夫(James Inhofe)，2015年時曾帶一顆大雪球進入參院發言，試圖說明「全球暖化不存在」。

不過，由於各州熱浪、山火等極端氣候引發的自然災害頻傳，多數共和黨人現在並不否認全球暖化存在的事實，但仍出於經濟因素繼續反對環保法案的通過；1993年與2009年，參院相繼否決眾院通過欲課徵「碳稅」的法案，共和黨議員批評，「碳稅」事實上就是「能源稅」，歧視石化產業。

最終前總統歐巴馬在第二任期中，以行政命令頒行多項環保政策，限制並減少汽車與發電廠的二氧化碳排放量，只是隨著歐巴馬於2016年卸職，多個他推行的環保政策也因為前總統川普的撤消而人亡政息，說明了只透過行政部門單方面的努力，難以長久維持環保行動的持續性。

參院財政委員會主席、俄勒岡州民主黨籍參議員魏登(Ron Wyden)總結了數十年來推動環保法案的失敗經驗，指出欲透過課徵「碳稅」的懲罰性措施嚇阻高耗能產業排放溫室氣體的效用並不顯著，反而是提供減稅獎勵才能真正促使業界降低耗能。

魏登說：「顯然碳稅的『大棒』起不了作用，減稅優惠的『胡蘿蔔』才是正途，通膨法案中關於為風力、太陽能和核能等『零排放能源』以及電動汽車設計的數十億元稅收優惠獲得通過，就是最好的教訓。」

參院 共和黨 暖化

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