退一步讓國會領軍 拜登勝利立法訣竅「無為而治 」

新冠初癒，離開白宮的拜登總統，在內政上連連獲勝。(Getty Images)

拜登 總統在華府政治圈打滾半世紀，深諳發揮影響力的方式便是身處決策空間，但在他當總統的第二年，部分最具決定性與足以定義功業的立法勝利卻來自看似無為而治的方法。

今夏閃電的議會程序把槍枝暴力和高科技製造的兩黨法案送到拜登桌上，一旦參院以微薄一黨之力通過氣候與處方箋藥法案，拜登就會完成經濟政策的最後一塊拼圖。

民主黨參議員 墨菲(Chris Murphy，康州)說：「在兩黨各半的參院，當白宮主導議題便會嚇壞許多共和黨人，我認為這是蓄意而為；當你退一步並讓國會領軍，適時施壓並協助，便是最有效率的辦事策略。」

美聯社報導，民主黨與白宮盼於11月期中選舉前達成立法勝利，無論是獲得兩黨共識或單靠一黨之力，藉此向選民展現民主黨能在微弱多數的情況下達成目標。

拜登參議員(左)1982年7月在參院外交委員會與當時共和黨的國務卿舒茲(右)議事。(美聯社資料照片)

拜登以立法僵局、低迷施政滿意度及自己承認錯誤的方式揭開2022年序幕，他曾說：「民眾不希望我當參議員總統，他們希望我當總統並讓參議員做好參議員的工作。」

對拜登而言，「讓參議員做參議員的工作」並不容易，他的政治生涯中有多數歲月在國會度過，共當了36年德拉瓦州參議員，並在擔任前總統歐巴馬副手時兼任八年參院議長，珍惜與國會的關係與洞見。

拜登退一步並讓幕僚負責多數磋商事宜，他則改用總統角色對議員或選民發出緊迫戰略衝擊。

拜登的幕僚與顧問說，拜登退出磋商是法案達陣的關鍵；民主黨未在國會占壓倒性多數，但仍團結的控制華府，選民對民主黨的期望甚高，卻也使拜登的雄心計畫進度節節落後。

白宮退出談判 非完全消失

拜登在未入白宮之前，長期擔任聯邦參議員，對立法過程，火候掌握，嫻熟無比。圖為2005年1月拜登在參院外交關係委員會上，與民主黨參議員議事。圖左起，柯瑞(麻州)、尼爾森(佛州)、拜登(德拉瓦州)、陶德(康州)，及歐巴馬(伊州)。（美聯社資料照片）

共和黨參議員波特曼(Rob Portman)在槍枝法案議題上表示，「總統說過他會置身事外，我認為這有幫助。」

但當白宮退出談判並不表示完全消失，幕僚雖透過電話旁聽，並在適當時機發表意見。

此外，拜登也未插手晶片法案、氣候與健保法案的最後討論。

民主黨參議員泰斯特(Jon Tester)說，「在拜登心裡，他是一個參議員，他了解如何才能把事情做好。」