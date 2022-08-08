51：50 賀錦麗關鍵一票 降通膨法案 參院過關

參院自6日晚到7日，馬拉松式的挑燈夜戰審理辯論「降通膨法案」，最後以 民主黨51票對共和黨50票，通過包括反氣候變遷在內的降通膨法案 。(Getty Images)

參院自6日晚到7日，馬拉松式的挑燈夜戰審理辯論「降通膨法案」，最後民主黨以51票對共和黨50票，通過包括反氣候變遷在內的降通膨法案，民主黨的關鍵一票來自副總統賀錦麗。(Getty Images)

經過本周末挑燈夜戰，長達27個小時的馬拉松式條文辯論，加上共和黨 陣營設法杯葛添增變數，規模7400億元的包裹法案「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)7日在參院以51票對50票表決通過。兩黨各占50席的態勢之下，副總統賀錦麗投下決定勝負的關鍵一票。全案即送眾院審議表決，預計下周即可順利通過，送拜登 總統簽字生效，民主黨 大勝。

對抗氣候變遷、降低老年人處方藥價 立法成功

路透報導分析，旨在對抗氣候變遷、降低老年人處方藥價、調高部分企業稅的這套包裹法案立法成功，將讓拜登總統取得重大勝利，民主黨則希望11月的期中選舉能夠保住國會多數席次。

拜登總統7日檢測陰性，自二次確診康復，再遇上參院通過「降通貨膨漲法案」，在白宮草坪前高興豎起大拇指。(美聯社)

拜登7日發表聲明表示，非常期待簽署法案，讓這套法案上路實施。拜登從德拉瓦州雷賀柏斯海灘(Rehoboth Beach)發表聲明表示：「今天，民主黨籍參議員選擇與美國家庭站在一起，而不是特殊利益。」拜登同時表示：「我參選總統時，承諾上台之後要讓政府為勞工家庭做事，這就是這項法案的真義。」

法案送眾院最快12日通過

「降低通膨法案」在參院過關之後，接下來將送交眾院表決。路透報導，目前正值眾議員暑期休會期間，但12日可望在短暫的臨時議程中表決法案。一般預料，「降低通膨法案」可望在眾院順利過關，法案通過之後送交白宮，拜登簽署後將正式生效。

參院多數黨領袖舒默7日在法案通過後，豎起大拇指，「參院寫下了歷史」。(美聯社)

民主黨鼓掌歡呼：寫下歷史

表決過關之後，民主黨人士在議場內響起歡呼並起立鼓掌。參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)難掩激動振臂說道：「參院寫下了歷史。」他說：「對於國會能否成就大事已經失去信心的美國民眾來說，這項法案是專門為你們通過的。未來幾十年，美國將因為這項法案而改變。」

舒默表示，法案內容包括美國史上作法最大膽的潔淨能源配套包裹，目的在於對抗氣候變遷，同時降低消費者的能源及某些藥品開銷。

參院50位共和黨參議員7日全部投下反對票。圖為參院共和黨領袖麥康諾批評法案增加人民負擔。(美聯社)

共和黨痛批 經濟將受破壞

路透報導，由於包裹法案的新支出高達4300億元，新稅收估計則有7400億元，引起共和黨強烈批評抵制，全投反對票。共和黨陣營反批，法案無法解決通膨高漲的問題，而且還將導致工作機會流失，美國經濟瀕臨陷入衰退危機之際，經濟成長將受到破壞。

民主黨期中選舉可望加分

但民主黨則期盼，拜登施政滿意度受到通膨影響持續低迷之際，法案通過將有機會讓民主黨在11月8日期中選舉的參眾兩院選情雙雙加分。

「降低通膨法案」重點內容包括降低碳排放，協助消費者改用綠色能源，為老年人降低處方藥品開銷，對於企業及富人繳稅則加強查核。

民主黨方面指出，自籌經費的法案設計，經過一段時間之後將可讓聯邦預算赤字下降，屆時通貨膨脹也將降低。

參院自6日晚到7日，馬拉松式的挑燈夜戰審理辯論「降通膨法案」，參議員各自叫外賣披薩加班。(Getty Images)

民主黨透過預算協商程序(budget reconciliation)讓「降低通膨法案」靠著簡單多數過關，避開了一般法案需要60票才能過關的立法門檻。進入預算協調程序之前，必須完成一連串議事程序，包括冗長且複雜馬拉松式連續投票(vote-a-rama)，讓各黨參議員有機會在法案進入最後表決之前修改條文。

連續投票從6日晚間展開，一路持續到7日下午。民主黨總共擋下了共和黨參議員提出的30多項旨在縮減法案規模的條文修正案。