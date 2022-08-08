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文具用品也漲價 返校比去年貴了15元

編譯周芳苑／綜合7日電
今年開學前購買學用品的家長發現，由於物價上漲，花費增加不少。圖為一家Staples商店陳列的文具及學用品。(Getty Images)
今年開學前購買學用品的家長發現，由於物價上漲，花費增加不少。圖為一家Staples商店陳列的文具及學用品。(Getty Images)

阿拉巴馬州一位母親馬多克斯(Stephanie Maddox)最近為三個孩子買一瓶洗手液，發現價格比印象中貴，之後查看活頁夾，發現選擇變少，價格也變貴。面對返校用品採購，名義上說折扣優惠，卻感覺不到，比較像是過去看到的尋常價格，使得今年返校前的購物預算增加，

花費變多，買到的商品卻未增多，正是通貨膨漲現象。消費者連月對疫情憂心忡忡，如今返校購物季開始，最在意的是物價上漲。

全國零售聯盟(National Retail Federation,NRF)數據顯示，今年上學服裝和用品支出可望達到去年所創紀錄370億元，家有學童的家庭平均花費將達864元，比去年多15元。

仲量聯行(JLL)對返校用品購物者進行調查，資深零售研究分析師維爾丘(Keisha Virtue)說，通膨創40年新高是今年支出幾乎創紀錄的關鍵要素；幾乎一半父母表示，通膨下將減量購物，把重點放在必需品上。

NRF調查並發現，比過去更多的家庭打算不旅行、或以動用積蓄的方式支付返校用品，計畫重複使用既有用品的父母親也比過去多。

全美返校用品花費仍高。整體而言，工資續漲、失業率偏低，儲蓄狀況相對健康，但財務焦慮普遍存在。

密西根州一位母親林斯伯格(Mary Rynsburger)擔任教職，有三胞胎就讀10年級、另有女兒升上大四，當媽媽以來第一次覺得買基本用品必須三思，過去根本不必考慮。針對受通膨衝擊最大的食物，這位母親說，大致如常，但有時會跳過不再值得買的食物如飲料或薯條。

品牌業者和零售商已注意到人們改變購物模式，比過去願意選購商店品牌或耐心等待優惠；沃爾瑪(Walmart)表示，必須不斷調降衣服和其他非必需品價格，人們才可能考慮採購。

家長們期待新學年回歸正常、渴望遠離線上課程，但更多費用將伴隨而來，德州一位母親班塔(Katya Banta)說，必須準備服裝、樂器、學校旅行等去年沒有的花費。

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