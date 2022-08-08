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通膨之下收小費也難賺 外送行業萎縮

編譯潘勛／綜合7日電
外送行業在疫情興起，卻因通膨面臨考驗， 許多DoorDash、Uber Eats的配送員表示工作已基本無利潤。（美聯社）
外送行業在疫情興起，卻因通膨面臨考驗， 許多DoorDash、Uber Eats的配送員表示工作已基本無利潤。（美聯社）

因食品等必需品價格上漲凶猛，不少國人購買生鮮果菜等負擔不起叫外送的費用及小費，紛紛自行前往店家採購；業者也發現，為客人外送收取10元附加費，人工及送貨成本讓買賣入不敷出；整個外送行業的營收已大幅萎縮，不少外送業者更已破產，關門大吉。

美聯社7日報導，紐約州退休律師凱倫‧拉斯克(Karen Raschke)在新冠疫情初期，購買果菜等必需品都請外送，每趟費用及小費付30元，但能避開染疫風險，還是划算。但到了早春，拉斯克發現自己房租已漲到每月617元，為減少開支，很快就決定不再叫外送，75歲的她一周步行四個街區前往商店好幾次，偶爾才請外送，例如最近碰到熱浪來襲；拉斯克表示，每周叫外送，真是負擔不起。

與拉斯克同感的人很多。全美因食品等必需品價格快速上漲，叫外送的需求量正快速萎縮；一些人改採路邊取貨，或自行到店收取已經打包好的雜貨，另有些人認為到店採買省錢又舒服。

生鮮必需品外送業在疫情第一年大幅成長；Brick Meets Click市場研究機構表示，2019年8月，疫情還沒開始，國人叫外送的總開支為5億元，到了2020年6月已大幅成長到34億元。

為因應需求，各公司趨之若騖；但外送需求隨著疫情減弱，到今年6月，全國外送支出減到25億元，較2020年萎縮26%，各外送公司不是申請破產，就是退出市場；全美最大雜貨外送業者Instacart本擬首次公開募股，但在3月把公司市值砍掉40%，成為240億元，今年首季網路要求外送的訂單下跌6%。

不少市場研究機構認為，外送需求量還會下跌；Chase Design顧問公司便表示，據其研究，自2021年以來，採買果菜雜貨打算「一直」請外送的人已經減半。

果菜雜貨業者發現，客人購物後付不到10元的外送附加費，往往不足以支付送貨上門的油錢及人工成本；例如客戶由目標(Target)百貨採買八樣主食，包括一加侖牛奶、一打雞蛋及一磅絞碎牛肉，在店內結帳金額35.12元；目標百貨提供路邊取貨免費的服務，送貨則加收9.99元，不含小費。

Brick Meets Click外送公司老闆之一的畢夏普(David Bishop)指出，外送需求的真正營業額很難估算，但他發現某些形態已經出現；有幼兒及行動不便家人的家庭還是要外送；但年逾六旬的人一般都已回歸自己採買；他預估未來外送服務成長會趨於規律，每年成長約10%，外送業不會全然消失。

疫情 破產 目標百貨

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