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備戰衰退…超市引進平價商品 顧客改刷信用卡

編譯洪毅／綜合7日電
由於通貨膨脹，消費者的購物習慣開始出現變化，有超市業者已改變進貨策略。(美聯社)
由於通貨膨脹，消費者的購物習慣開始出現變化，有超市業者已改變進貨策略。(美聯社)

經濟前景詭譎；華爾街日報(WSJ)報導，賓州的地方零售業者Karns Foods就發現，民眾的購物壓力加大，有必要採取如更換架上產品，增加自助結帳，甚至更換油炸食物油品等難以感知的削減成本方式，讓業者及民眾應對可能的經濟衰退。

Karns執行長坎斯(Scott Karns)表示，注意到消費者的購物習慣開始出現變化，普遍變得更在乎金錢問題，員工愈來愈容易聽聞到消費者抱怨價格太高；此外，愈來愈多消費者購物時，從使用現金及簽帳金融卡(Debit card)轉為信用卡。

這恐怕非國內消費狀況之吉兆，未來民眾花錢有縮手之虞，因此業者必須為此作準備；以Karns來說，他們就進行多樣、但是不容易為消費者察覺的變革，其中一項就是增加自助結帳櫃台以節省人力成本。

架上的商品也必須改變，例如下架大瓶裝止痛藥，或是部分冷門的沙拉醬口味；前者是因為價格太高，恐將難獲消費者青睞，後者則是太過冷門，況且其進價可能還會繼續上漲。

大份量的商品、如鮮奶油等也下架，轉為更小、售價更低的包裝，架上的商品陳列重點，也轉向自有品牌及平價商品，肉品還會主打由賓州本地生產，且為餐廳所使用等文案以吸引更多消費者。

為了節省成本，Karns還尋找新的食品原料供應商及包裝商，兩者可以讓每大箱的產品總成本降低約四至五元；Karns甚至將由炸食品的大豆油改為葵花油，因為後者可以多保存二至五天。

Karns的員工現在必須隨時緊盯競爭對手的標價，確保自家販售產品的競爭力；如果非要漲價，也是挑選對手也在調漲的產品，或是盡量迴避最受歡迎的產品，而是相對需求較少的「邊緣類別」。

Karns必要時，還會先大量收購特定產品，確保該商品漲價後，得以釋出庫存、並貼上比同行更為便宜的標價；畢竟通膨高攀的現在，就算是國內的零售業巨頭也紛紛在財測上發出消費疲軟的警訊。

零售業 賓州 華爾街

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