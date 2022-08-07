中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

中國宣布停止多項與美國的合作關係，其中包括拒絕非法移民驅逐或遣返上的合作；美國部分團體就主張，政府有權透過拒發公民簽證反制中國。(新華社資料照片)

中國為報復國會眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi，前譯波洛西)訪問台灣，宣布停止多項與美國的合作關係，其中包括拒絕非法移民 驅逐或遣返 上的合作；依法，政府有權透過拒發公民簽證反制中國，部分團體就主張，政府應加強使用此反制工具。

華盛頓時報(The Washington Times)報導，中國拒絕在非法移民的問題上合作，代表中國將拒絕接受美國驅逐或遣返的中國移民；而依據移民法規，政府有權對拒絕在驅逐或遣返問題上合作的國家，祭出「拒發該國公民簽證」的反制措施。

事實上，自2020年以來，中國就被移民和海關執法局(ICE )列為「不合作名單」；而對於華時的詢問，即是否會有進一步的動作，ICE不願多談。

主張移民法規應該趨嚴的組織「移民研究中心」政策研究主管潔西卡·范恩(Jessica Vaughan)表示，這是拜登政府的「大好機會」，應善用此反制槓桿，表明美國「不會被中國玩弄於股掌之間」。

實務上，政府動用移民法規、祭出簽證制裁時，很少全面性地針對該國普通民眾，而是針對高級官員等人物；范恩表示，對於中國這樣的國家，針對性的反制措施是非常有效的，政府依然可以歡迎中國的菁英造訪美國。

范恩進一步指出，考慮到拜登政府對移民者的態度，會被列為需要驅逐或遣返的對象，勢必是有非同小可的犯罪案底，或是足以危害美國安全之人物，「不能對中國拒絕可能危害社區鄰里的人物遣返還無動於衷」。

ICE分別在2018年、2019年時，將726人、637人被驅逐或遣返回中國，2020年則為337人；目前ICE尚未公布2021年的數據。

鑒於裴洛西訪台得到國會兩黨的支持，范恩還說，或許國會也能為反制中國而草擬法案，要求政府真正地採取行動。

中國報復美國的措施，除不再接受美國驅逐或遣返的非法移民外，也中止犯罪、毒品上的合作，以及暫停應對氣候變遷的雙邊談話等。