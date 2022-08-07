不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高

2016年，時任美國陸軍參謀長的密利（左）訪問北京，李作成（右）當時任解放軍陸軍司令，熱情接待。但在此次中國軍演後，密利數度聯繫，解放軍都未回應。（美聯社）

白宮國安會發言人柯比（John Kirby）對於北京 切斷與華府的部分溝通管道，斥為「毫不負責」的行為。真正令人憂慮的是，最關鍵的軍方高層溝通管道已出現美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）和參謀首長聯席會議主席密利 （Mark Milley），在解放軍 開始軍演後數度聯繫北京方面，卻都未獲回應。

北京5日宣布的八項制裁中，有三項與軍事相關。美國政治新聞網站Politico引述三名知情人士的話報導，自從解放軍4日開始在台海軍演以來，奧斯丁和密利數度試圖和中國軍方聯繫，但是都未獲回應。專家批評北京的做法十分魯莽，很有可能讓局勢更加升高。

北京並未提到中止最高層的軍事對話管道，像是與奧斯丁與密利的溝通管道，其中以密利和解放軍總參謀長李作成的管道最受矚目。雖然兩軍高層不常對話，但在危機發生時特別重要。

密利和李作成上次聯繫已是7月7日，雙方透過加密的視訊對話，協調降低對峙。奧斯丁則是在6月新加坡「香格里拉防務對話」場邊和北京國防部長魏鳳和會談。

白宮：關閉不罕見 但非所有管道都斷

柯比沒有明說軍方高層溝通管道是否中斷，而是說中國在雙邊關係緊張時關閉軍事對話管道的作法並不罕見，但「並非所有軍事領袖溝通管道」都會被切斷。

川普時期主管亞太政策的助理國防部長薛瑞福（Randy Schriver）表示：「如果解放軍的動作更大，更靠近也更頻繁接近美軍，我們將更需要推動一個安全的作業場域」。

不過他也承認，中斷兩軍高層對話是「策略之一」，「根據過往經驗美中關係不睦時，軍方對話通常也會被切斷」。

美國國防部代理發言人布里希爾（Todd Breasseale）表示：「部長一再跟中方國防高層重申，美中軍方維持暢通管道的必要性，以減少誤判」。布里希爾針對解放軍演習表示：「過度反應都會大幅阻礙軍事溝通，但任何負責任的一方都會承認，過度反應時特別需要軍事溝通」。