王毅警告美國：不要輕舉妄動 不要製造更大的危機

針對當前台海情勢，中國國務委員兼外長王毅5日在金邊特別向中外媒體闡述中方在台灣問題上的立場。（Getty Images）

眾院 議長訪台後，台海危機不斷升高。中國國務委員兼外長王毅 指出，台海現狀確實已經被打破了，但破壞者是美國和台灣分裂勢力。他還嚴正警告美國，「不要輕舉妄動，不要製造更大的危機」。

他並稱，裴洛西 的台灣之行，激發了中國人民團結一致，加快建設現代化強國，實現統一的意志和決心。

北京外交部6日凌晨近1時發布新聞稿稱，王毅5日下午在柬埔寨首都金邊出席東亞合作系列外長會後，特別舉行記者會對外闡述「中方在台灣問題上的立場」。

對於美國指控北京當局當前的作為是試圖改變台海現狀，王毅說，這完全是造謠和汙蔑，反批美方才是打破現狀的破壞者。

台北外交部長吳釗燮6日接受外媒專訪時表示，美國眾院議長裴洛西訪台極具重要性，中國的強烈反應並不會阻撓民主國家政治領袖未來訪台，且保衛台灣是台灣自己的責任，不會要求其他國家為保衛台灣而戰，但希望相關國家提供台灣防禦性武器裝備。

台外交部也回嗆中國「顛倒是非」，以裴洛西訪台作為發動危險軍事演訓的藉口，單方面製造危機、挑釁的是中國，中國政府才是改變台海現狀、破壞台海和平的根源。