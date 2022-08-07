WSJ：中國軍演標誌中美關係轉折 增加亞洲政治風險

中國在台灣周邊海空域軍演之際，也在黃海、渤海進行包括實彈射擊在內的軍事演習、軍事任務。圖為中國新一艘055型萬噸級飛彈驅逐艦亮相。（取材自微博）

美國國會眾院議長裴洛西 訪台，觸發中國解放軍對台灣展開「封島」軍演的同時，台灣民眾依然生活如常，超現實的生活感還在繼續。市場雖然反應強烈，但不是災難性的，裴洛西訪台一度令台股下跌，但5日上漲超過 2%，收復了本星期的跌幅。美國史坦普國防和航空航天類別指數更上漲了9%，超過了史坦普500指數8%的漲幅。

華爾街日報（WSJ）6日報導，從表面上看，這是市場的動向反應，然而卻沒有反映整個中國軍演的真正意義，因為它已標誌中美關係及兩岸戰略環境的重要轉折，亞洲的政治風險已然增加及急劇改變。

首先是供應鏈問題，幾乎所有跨國製造商都依賴亞洲穩定及可預測的安全環境，這包括蘋果及波音等公司在內，但是這種安全環境已被打破，就以晶片 為例，在目前環境下，台灣的晶片供應能力開始受到質疑。

解放軍軍演雖不致於導致直接軍事衝突，但問題在於，「封島」軍演或會成為常態，甚至是未來全面或部分真正封鎖的試行版本。

從北京 的角度來看，未來若展開類似演習將有幾個好處，它可以分散國內問題的注意力，並為未來真正的攻台或封鎖作為訓練。

當然真正的封鎖會非常冒險，尤其中國仍然需要來自台灣及西方世界的東西，但封鎖或在其他灰色地帶的持續軍事行動，或會影響其他國家與台灣開展業務的成本，總體上對台灣構成壓力。

中美之間任何認真的和解也變得更加困難，在中國的美國跨國公司，基於日益不穩定的地緣政治環境，可能會被迫加快其多元化計畫，轉向其他國家，但成本一定會顯著提高。

但這也無疑向中國發出信號，在中國的外國跨國公司和國內本身的經濟利益，靜悄悄的壓力會讓北京相信，對台灣的激進策略會弄巧成拙，會趕走中國急需的外國投資。

另一個結果是，北京的恐嚇可能會使美國更有針對性的加強對台灣的防禦，更快運送已經批准售出的武器。