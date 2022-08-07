紐時：中國軍演對外威嚇台灣 對內安撫民眾失落

中國在距台灣最近的福建平潭海邊，樹立一座兩岸地圖的雕塑。(Getty Images)

中國針對台灣的軍事演習6日進入第三天，從向台灣附近海域的導彈射擊，到中國戰機和軍艦越過海峽中線，連日來成為中國官媒的報導重點和社群媒體 的熱議話題。紐約時報6日報導指，中國軍演的姿態是針對國內外，對外展示威嚇台灣和區域拒止的能力，對內安撫民眾不滿政府對美國眾院議長裴洛西 訪問台灣不夠強硬的失望與憤怒。

中國媒體連篇累牘的軍演報導，在微博 等中國社群媒體激起民族主義狂歡。官媒「人民日報」的「我們有絕對能力統一台灣」文章的點擊超過5億次，「中國說到做到」的點擊超過5000萬次。微信一個貼文說，中國需要也是在打持久戰。

中國網民對軍演的反應與數日前裴洛西在台灣機場落地時完全不同。中國官員多次警告裴洛西訪台將產生嚴重後果，中國嚴陣以待，部分官媒甚至預言會採取軍事行動阻止。但最終一切都沒有實現，而是僅發表譴責聲明和預告軍演後，人們的情緒頓時從狂熱變成失落與恥辱，許多人對軍隊和政府感到沮喪。

但情緒現又出現逆轉，官媒公布一張中國海軍士兵用望遠鏡觀察台灣軍艦的照片，強調中國的反制史無前例，都重新激發起熱烈情緒。部分網民表示質疑國家的言論錯了，微博上一則「我為8月2日的粗魯評論而向祖國鞠躬道歉」留言得到9萬多按讚。

中國輿論的轉向是政府成功宣傳的結果，而不是軍演實力。國立新加坡大學政治學副教授莊嘉穎說，此次軍演的規模雖然更大和更靠近台灣，但中國軍隊多年來一直在加緊做入侵台灣的準備，如果認為中國的軍力已足夠鋒利，在很大程度上要歸功於官媒的大內宣，因爲此次軍演本可走得更遠，如在裴洛西滯留台灣期間就開始，或是對美、日在本區域的軍事活動進行更多騷擾干預。

中國政府如今又在進行微調，讓民眾相信中國的回應既堅定不移而又堅強有力的同時，要展現出中國人民是理性的愛國者。浙江省政府一篇宣傳文章說，解決台灣問題不能一蹴而就，需採用最有效的方式。