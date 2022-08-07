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路透：中台10艘軍艦停留海峽中線附近 上演「貓捉老鼠」

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

紐時：中國軍演對外威嚇台灣 對內安撫民眾失落

編譯孫梁／綜合6日電
中國在距台灣最近的福建平潭海邊，樹立一座兩岸地圖的雕塑。(Getty Images)
中國在距台灣最近的福建平潭海邊，樹立一座兩岸地圖的雕塑。(Getty Images)

中國針對台灣的軍事演習6日進入第三天，從向台灣附近海域的導彈射擊，到中國戰機和軍艦越過海峽中線，連日來成為中國官媒的報導重點和社群媒體的熱議話題。紐約時報6日報導指，中國軍演的姿態是針對國內外，對外展示威嚇台灣和區域拒止的能力，對內安撫民眾不滿政府對美國眾院議長裴洛西訪問台灣不夠強硬的失望與憤怒。

中國媒體連篇累牘的軍演報導，在微博等中國社群媒體激起民族主義狂歡。官媒「人民日報」的「我們有絕對能力統一台灣」文章的點擊超過5億次，「中國說到做到」的點擊超過5000萬次。微信一個貼文說，中國需要也是在打持久戰。

中國網民對軍演的反應與數日前裴洛西在台灣機場落地時完全不同。中國官員多次警告裴洛西訪台將產生嚴重後果，中國嚴陣以待，部分官媒甚至預言會採取軍事行動阻止。但最終一切都沒有實現，而是僅發表譴責聲明和預告軍演後，人們的情緒頓時從狂熱變成失落與恥辱，許多人對軍隊和政府感到沮喪。

但情緒現又出現逆轉，官媒公布一張中國海軍士兵用望遠鏡觀察台灣軍艦的照片，強調中國的反制史無前例，都重新激發起熱烈情緒。部分網民表示質疑國家的言論錯了，微博上一則「我為8月2日的粗魯評論而向祖國鞠躬道歉」留言得到9萬多按讚。

中國輿論的轉向是政府成功宣傳的結果，而不是軍演實力。國立新加坡大學政治學副教授莊嘉穎說，此次軍演的規模雖然更大和更靠近台灣，但中國軍隊多年來一直在加緊做入侵台灣的準備，如果認為中國的軍力已足夠鋒利，在很大程度上要歸功於官媒的大內宣，因爲此次軍演本可走得更遠，如在裴洛西滯留台灣期間就開始，或是對美、日在本區域的軍事活動進行更多騷擾干預。

中國政府如今又在進行微調，讓民眾相信中國的回應既堅定不移而又堅強有力的同時，要展現出中國人民是理性的愛國者。浙江省政府一篇宣傳文章說，解決台灣問題不能一蹴而就，需採用最有效的方式。

裴洛西 社群媒體 微博

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