中國宣布長期軍演 台控中國模擬武力攻台

台國防部6日釋出「馬公艦」於台灣東部海域，近距監控解放軍「馬鞍山艦」與各型艦艇的動態畫面。(台國防部提供)

解放軍東部戰區發布照片顯示，解放軍戰艦在台灣附近海域演訓。(新華社)

解放軍在台灣周邊軍演進入第三天，繼前兩天進行飛彈發射與海空抵近偵察後，解放軍6日在台灣北部、西南部、東部海空域，展開海空聯合偵察預警、火力突擊為主的軍演。中國海事局6日連續發布三起航行警告，黃海南部6至15日連續十天實彈射擊；渤海海域於8月8日至9月8日執行一個月軍事任務，渤海北部海域6日軍演，禁止船隻駛入。

布林肯 指責 中國切斷溝通不負責任

中國6日宣布八項反制美國措施，包括切斷雙方在軍事、緝毒、跨國犯罪、氣候變遷等領域的溝通管道與合作，美國國務卿布林肯6日指出，此舉影響的不僅是美國，而是全世界，可謂「不負責任舉動」；台灣指控中國目前進行的軍演，顯然是在模擬武力進攻台灣。

布林肯在菲律賓指出，中國環台進行軍演，已經影響到整個區域，甚至全世界；台海如同南海，是重要國際水道，將近半數的國際貨櫃輪和近九成最大船舶都航經該處；

布林肯指責北京斷絕溝通管道為不負責任；中國的舉動「危險，並使台灣周遭局勢不穩」，他另表示已有盟友向美國表達關切，華府目前鎮定因應情勢。

白宮召見 秦剛 駁美「無理指責」

白宮國安會負責人日前召見中國駐美大使秦剛，對中方在台海地區開展軍事演訓活動予以譴責。但中國駐美國大使館6日凌晨1時許發布新聞稿稱，秦剛當場嚴正駁回，指美方對中方的反制行動為「無理指責」，演習是為震懾台獨分裂勢力，維護國家主權和領土完整，有其必要，是正當舉措，且有言在先，中方「言必信，行必果」。

台空軍幻象2000型戰機由新竹空軍基地起飛。(歐新社)

台灣警戒 機艦巡弋 啟動陸基導彈

台灣國防部 指出，因中國軍演，已要求部隊警戒，派遣戰機、戰艦環島巡弋，並啟動陸基導彈系統；截至6日下午5時，中國派20架軍機及14艘各型艦艇持續在台灣海峽演習。

台灣國防部指出，中國宣布演習期間環台設下的禁航區「嚴重破壞和平」；台軍不求戰，但做好準備，對局勢發展有所因應。

解放軍殲11戰機飛越福建平潭，進入台灣海峽上空。(美聯社) 解放軍戰機飛越距台灣最近的福建平潭上空。(美聯社)

中國國防部6日聲明指出，按計畫已在台灣北部、西南部及東部水域、空域執行軍演，焦點在測試攻擊陸地及海上的各系統戰力。

台灣金門防衛指揮部表示，5日夜間偵測到咸信為中方的四架無人機緊貼金門及烈嶼飛行，故發射警告照明彈回應。

蔡英文發推特 呼籲國際支持台灣

中國是在美國會眾院議長裴洛西訪台後，展開實彈演習；中方宣稱裴洛西之行違反「一中原則」，外國官員訪台不啻承認台灣主權。

台灣蔡英文總統在推特發文指出，政府及台灣國防部正密切觀察中方軍演及資訊戰，有必要則立即回應，她呼籲國際社會支持民主台灣，制止任何對區域安全局勢升高威脅的行動。

中國軍演自4日展開，預計在7日結束；目前軍演內容包括以導彈射擊台灣北部、南部目標；台灣部隊提高警戒，美國也部署數艘海軍艦艇在本區域。