美中較勁 北京祭8制裁、白宮召駐美大使譴責

白宮召見中國駐美大使秦剛，對中國發動的軍演表示譴責。但中國外交部也發出了反制美國八項手段。 （新華社）

眾院議長裴洛西 （Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台後續效應不斷，美國國務卿布林肯5日表示，解放軍挑釁行動是重大局勢升級，指北京試圖改變台灣現狀；拜登政府召見中國駐美大使秦剛 ，發出外交照會譴責中方軍事行動，白宮 同時譴責中國制裁裴洛西及其直系親屬。

滿載彈藥的解放軍戰機被拍到飛過距台灣最近的福建平潭島上空。中國連續兩天軍演，已引起美日、歐盟、東協，以及台灣的譴責。（Getty Images)

中國在執行兩天軍事演習後，外交部發布聲明指責裴洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，執意竄訪台灣，因為中國決定採取以下措施反制：取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部長工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議、暫停中美非法移民遣返合作、暫停中美刑事司法協助合作、暫停中美打擊跨國犯罪合作、暫停中美禁毒合作、暫停中美氣候變化商談。

新華社也報導，中方決定根據法律，對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施。

拜習通話餘溫 急速冷卻

裴洛西風光的結束亞洲行程，並成功訪問台灣；但她離開之後的東亞區域緊張和美中台較勁，才剛開始。(資料照片，Getty Images）

裴洛西訪台使美中台大動干戈，讓拜習二人7月28日才通過話的餘溫，急速冷卻。

人在柬埔寨訪問的布林肯（Antony Blinken），主動提及兩岸局勢，他說，解放軍朝台灣發射多枚彈道飛彈，其中有些落到日本專屬經濟海域，現又宣布延長軍演，封鎖靠近台灣的7個區域，這些挑釁行動是「重大局勢升級」，危險行動進入新層次，北京已在「試圖改變台灣現狀」。

華盛頓郵報報導，秦剛在白宮會見國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）；坎伯重申美國的「一個中國」政策沒有改變，並引用七大工業國（G7）和東協的外長聲明來呼籲中方降低緊張情勢。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）透過書面聲明告訴美國有線電視新聞網（CNN），「我們召見中華人民共和國駐美國大使秦剛到白宮，就中方的挑釁行動發出外交照會（demarche），我們譴責中國軍隊不負責任且違背維持台海和平穩定的長期目標之行動。」

CNN報導，白宮告訴秦剛，美國不想在區域製造危機，美國的一中政策不變，華府承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府；美方準備好處理北京的選擇，美國不尋求危機，美軍在西太平洋的航行與飛行也不會被嚇退。

中：美是台海麻煩製造者

中國駐美國大使館公使井泉舉行記者會表示，秦剛完全拒絕美國對中國大陸軍隊反制作為的「譴責」；井泉說，美國是台海及區域和平穩定的「麻煩製造者」，解決危機的唯一途徑是美國立即「糾正錯誤」，消滅裴洛西訪問帶來的巨大影響。

「美國沒有什麼好糾正的，只要中國立刻停止挑釁的軍事行動以及好戰言論就可以。」柯比說。

華府政治新聞網站Politico報導，自本周起，中方軍事高層就不接美國官員打來的的電話了；官員和專家憂心，中方的做法只會讓原本緊張的區域情勢持續升高。

「並非所有的軍事領導人溝通管道都被關閉。」柯比表示，美國將持續與中國大陸保持聯繫，以捍衛美方在區域的利益與價值觀。

中華民國駐美代表蕭美琴呼籲中方理性克制，經濟脅迫和實彈演習不會使中國更具吸引力，而台灣會持續強化自我防衛與不對稱戰力，不求戰但也不會放棄自由。