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台海緊張加劇 Politico：中軍方高層不回美方多次去電

北京8招反制美 學者：移除軍事安全閥 增擦槍走火可能

新聞評論／中國8招反制美 傷害性不大 汙辱性極強

華盛頓記者 張文馨
解放軍軍演第二天，北京宣布8項對美反制措施。（路透）
解放軍軍演第二天，北京宣布8項對美反制措施。（路透）

以眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台為契機，美中展開經濟、軍事和國際號召力的多方面試探，到目前為止，北京主打軍事，華府主打外交，看似激烈交鋒，卻又存在避險，留有迴旋空間。

在軍演第二天，北京宣布8項對美反制措施，包含取消美中軍事對話與暫停美中氣候變遷合作商談；拜登以打擊氣候變遷作為主要政見，並急切推動美中對話，這樣的做法雖不會構成實質損失，但直接拂了拜登政府的面子，堪稱「傷害性不大，汙辱性極強。」

解放軍發動的鎖台軍演，除對外展示中國的軍事實力，往東推進軍力投射範圍，也在打心理戰，讓台灣民眾心生恐懼，並宣傳「台灣有事，美國不會來救」，這是俄烏戰爭時，中國對台灣統戰的主要論調。

外界普遍認為中國國家主席習近平不會在中共20大之前對台或對美有過度的軍事行動，因此他選擇了距離戰爭一步之遙的「實彈演習」，除了解放軍軍機飛過台海中線、彈道飛彈首度飛越台灣上空，還延長一天、新增一處管制區，各種做法讓外界難以精確判斷情勢緊張程度。

美國調動航母雷根號除了要監控局勢，也就近「嚇阻」中方別再升級行動，目前看來，中方的軍事挑釁行動不會隨軍演結束而落幕。

向來主張恪守「一個中國」政策的美國政府，自解放軍軍演開始的主要論述是，北京試圖打造新現狀、新常態，首度明確強調這是北京在改變現狀，必須為此負起責任，讓華盛頓的邏輯一致，並避掉了無力阻卻裴洛西訪台的尷尬。

國務卿布林肯逐日點評台海與區域安全局勢，以「破壞區域穩定」為關鍵字，貫穿與各國外長雙邊對話，並落實到七大工業國組織（G7）與東協（ASEAN）等多邊聯合聲明。

此外，美國最重要的外交行動目標仍鎖定中國，維持各層級溝通管道暢通，確保美中「護欄」依然運作。

北京有戰狼和小粉紅們上竄下跳，華府面臨年底選舉壓力不能示弱，雙方內部壓力不小，但也都清楚開戰是最壞後果，這場美中角力不會太快結束，各界都得謹慎以對。

北京 解放軍 拜登

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