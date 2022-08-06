裴洛西訪台激怒北京 學者： 她讓美中溝通渠道「崩潰」

聯邦眾議院議長裴洛西亞洲行訪台，激怒北京政府。(歐新社)

美國聯邦眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi，前譯波洛西)訪台激怒北京 政府，美國多名學者指出，裴洛西訪台僅有象徵意義，對台灣有害而無益，甚至導致美中管理緊張局勢的溝通管道幾近崩潰。

專精台灣問題的史丹福學者祁凱立(Kharis Templeman)接受本報記者採訪時表示，美中對抗的根源並非裴洛西訪台，而是蔡英文2016年就職演說時表明不接受北京定義的「九二共識」，北京自那之後展開一系列單方面改變兩岸關係的措施。

但美方一貫反對任何單方面改變現狀的行為，因此透過增加對台灣的公開支持來應對北京的壓力，包括軍售、高層互訪等；當北京的壓力持續增大，美國國會議員便更關注台灣，因此裴洛西訪台的決定也被視為美方對台灣面臨安全威脅持續加大的一種反應。

中方指出，在解放軍演習期間，偵測到美軍偵察機在附近情蒐。圖為停降在甲板的美軍E-2D鷹眼偵察機。（資料照片，美聯社）

亞洲行風暴 由台灣承擔後果

可惜的是，北京通過強烈抗議裴洛西訪台的一事來抵制美國，「北京強硬的反抗恐怕引發美國議員們更強烈的反彈，例如修改台灣關係法，或以其他更開放的方式支持台獨」，而絕大部分後果都將由台灣承擔，不是美國，「若北京政府想真正讓美國讓步，應先私下進行。」

祁凱立說，北京迄今宣布的反制措施並不讓人意外，各種跡象表明北京政府希望將措施保持在界定範圍內，不會冒險與台灣或美國發生軍事衝突；此外軍演預計不會持續太久，「因台灣地方選舉以及中共20大都將在未來幾個月內進行，習近平可能會希望有一段平靜的時間。」

促美重返CPTPP 才有助台灣

美國戴維森學院東亞政治學教授任雪麗(Shelly Rigger)也表示，裴洛西訪台其實關乎美國和中國的國內政治，「最初裴洛西的目標是給台灣一點鼓勵(a little cheerleading)，證明美國關心、重視台灣，但一旦此事成為裴洛西與習近平之間的意志較量，對台灣的益處就完全落空，如今美中針鋒相對的現狀也讓雙方都自覺不能退縮，台灣在其中不僅沒有得益，反而受損，美中關係也更惡化。」

任雪麗說，若裴洛西不要訪台，而能多花時間說服黨內成員在推動與台貿易協定等議題上取得共識，甚至是促使美國重返「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，這些都更能為台灣帶來實際效益。

針對中國在台灣環島的軍演，美國雷根號打擊群持續留駐東亞海域，美方宣稱艦隊可能會穿越台灣海峽，以示保衛台灣。 （資料照片，路透）

美拍拍屁股離台 缺乏戰略性

台灣需要美國採取具體行動，幫助其維持經濟安全，提高人民生活水平，從而台灣民眾也能有熱情捍衛民主，「但裴洛西的到訪始終僅有象徵意義，只是表達美國對台支持」，從始至終僅有「我們支持台灣」的口號，而當北京政府全面施壓後，他們已離開台灣，「這一點也不理性，甚至缺乏戰略性，完全不是由國家安全的角度出發的行為。」

俄烏衝突是否影響台灣民眾和北京政府看待裴洛西本次舉動？任雪麗說，俄烏衝突讓各界都清醒認識到，20世紀的戰爭在21世紀仍可能存在，對台灣來說，若爆發武力衝突，情況會同烏克蘭 一樣難看，而俄羅斯入侵烏克蘭時，北京政府也驚覺西方國家會如此團結。

布魯金斯研究院外國政策項目研究院何瑞恩(Ryan Hass)也表示，台海局勢現已升至近十年最緊張的高度，大規模演習和武力展示令人憂心，裴洛西訪台也導致美中管理緊張局勢的溝通渠道幾近崩潰，未來情勢更難捉摸。