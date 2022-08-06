中國8招反制美 學者：等同移除軍事「安全閥」誤判風險上升

8月4日，東部戰區空軍航空兵某旅同時出動多架戰機，飛赴臺島周邊海域執行任務，進一步檢驗部隊實戰能力。這是戰機警戒巡航。(新華社)

中國外交部宣布祭出八項對美反制措施。中國人民大學國際事務研究所所長王義桅說，美中軍事風險將隨之上升，尤其中方認為在台灣周邊軍演是「中國國內的事」，若美方干涉，就會演變成國際衝突。台灣軍事專家蘇紫雲表示，中國此舉形同移除美中雙方「安全閥」，兩國區域軍事互動誤判風險將上升，增加東海、南海擦槍走火的可能。

煞車器消失了 互信全然不再

蘇紫雲指出，中國取消安排美中兩軍戰區領導通話、取消美中國防部工作會晤、取消美中海上軍事安全磋商機制會議等項目，就是拔除美中兩國的「CBM信心建立措施」。兩國在東海、南海原本2014年建立準則，兩軍有一定的溝通機制、安全距離等默契，現在都面臨取消，很可能原本的伴飛、照雷射等動作，都會因誤判機率增加，演變成武裝衝突，「煞車器消失了」。

8月4日，東部戰區空軍航空兵某旅同時出動多架戰機，飛赴臺島周邊海域執行任務，進一步檢驗部隊實戰能力。這是戰機編隊出動。(新華社)

蘇紫雲也說，外交上來說，中國這是不成熟的舉動，外交是內政的延伸，他也研判，中國會如此做，一方面是中國內政金融、失業率等問題壓力，一方面是中國權力正在接班，新的政治人物要上位，讓更多人選擇表態趨向民族主義、效忠等鷹派做法，反映出此次反制結果。

王義桅指出，對中國而言，裴洛西 訪台並非個人行為，而是與美國政府在「唱雙簧」，不只嚴重損害美中關係，違背一個中國原則和美中三個聯合公報，也挑戰了二戰後的國際秩序，尤其是聯合國大會第2758號決議，「這是非常嚴重的」；美中不只互信、互談的基礎都沒有了，所以中國宣布採取相關反制措施。

北京 青年報旗下媒體「政知軍」引述軍事專家宋忠平指出，有三個「取消」的反制措施都是針對軍事方面，表示美中軍事互信全然不再，相當於推高美中兩軍發生摩擦的風險。

台灣在3方關係中 角色弱

不過，中國人民大學國際關係教授時殷弘說，前三項雖涉及軍事層面，但是非定期召開或應約性質，取消不等於未來不會有，且後五項包括美中非法移民 遣返、刑事司法協助、打擊跨國犯罪、禁毒合作和氣候變化商談等，都是用「暫停」表示，顯示若未來美方表現有所改善，中方也會採取相對穩定的措施因應。

8月5日，東部戰區海軍繼續在台島周邊海域展開實戰化訓練。圖為解放軍拍攝的台艦近景。(新華社)

台灣政治大學外交系副教授黃奎博表示，中國對美強硬表態，一方面可能讓其他國家不敢過於挺台、採取觀望，一方面因台灣和中國無溝通管道，凸顯台灣在三方關係中角色弱化，一旦衝突，只能坐等美中兩國處理。

黃奎博指出，美國雷根號軍艦若進台海，代表美中兩國衝突加劇，僵局恐持續更久，但台灣現在因為蔡政府政策一面倒親美，對中國早已沒能降低衝突風險的溝通管道，所以台灣現今在美中衝突中，只能兩手一攤；最壞的情況就是美國為了解決僵局，讓步部分台灣相關的利益，讓一面倒外交路線的風險最大化。