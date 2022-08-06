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解放軍無人機繞日 模擬攻台序曲

記者高凌雲／台北報導

日本防衛省統合幕僚監部發布中國無人機穿越宮古水道，繞行至台灣東面海域，解放軍無人機經過這個路徑，過去已經演練過，這次卻是放在對台演習項目當中，對台威脅明顯；就在日本抗議解放軍對台演習後，中國回敬無人機繞行日本宮古水道，似有若無地強硬回應日本抗議，這是進一步展現對台軍事的反介入能力。

這次日方掌握到解放軍TB001無人機，繞行宮古水道，往台灣東面海域飛行，這種無人機飛行高度8000公尺時，最大航程達6000公里，能夠攜帶武器，續航長達35小時，這款無人機近年才被日方發現，另一款無人機BZK-005，幾年前已經由日方掌握。

兩款無人機看似單純，實則不然，已是模擬攻台序曲之一，繞行宮古水道，更是針對日本而來，日方不可能不明白解放軍用意。

解放軍針對台灣舉行軍事演習，台灣周邊海空域常態運作受到干擾，日本首當其衝，日方積極公布解放軍演訓動態，口頭抗議中方，這也是向美國表達同一戰線立場。但在另一個東亞高峰會的外交場合，中俄兩國外長聯手杯葛日本外相，日本就要仔細想想了，畢竟俄羅斯就在日本北方，若同時與俄中交惡，對日本可不是什麼好消息。

這次解放軍針對台灣軍事演習，無人機繞過日本宮古水道，往台灣東部海域，包括發射東風導彈到台灣東部，都具有反介入作戰的意義。過去幾年，解放軍無人機已有穿越宮古水道的前例，當時可解讀為打破第一島鏈，現在是一場想定攻台的作戰構想，就不單只是穿越第一島鏈，是阻擋日、美援台的布局，是暗示若要干預解放軍武統，可能要付出代價。

日本 解放軍 俄羅斯

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