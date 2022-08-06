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裴洛西：亞洲行無意改變台海現狀

記者顏伶如／綜合報導
眾院議長裴洛西（左）5日拜會日本首相岸田文雄（右）。（歐新社）
眾院議長裴洛西（左）5日拜會日本首相岸田文雄（右）。（歐新社）

國會眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi，前譯波洛西)5日在日本發表談話時稱讚台灣，強調美國與台灣站在一起，並說此趟亞洲行程絕無改變區域現狀的用意；裴洛西一行已於5日下午從日本啟程返美。

裴洛西結束台灣訪問行程後，中國便在台灣周圍海域展開規模空前的軍事演習，其中五枚飛彈落入日本的專屬經濟海域(EEZ)；裴洛西是25年來訪問台灣的最高層級現任美國官員。

美聯社報導，裴洛西在記者會上說，「中國可能阻止台灣參加某些活動，但他們無法藉阻止美國官員訪問，來孤立台灣。」她也為自己這次亞洲行升高區域情勢而辯護。

路透報導，裴洛西5日會晤日本首相岸田文雄之後在記者會上說：「我們從一開始便已經表明，訪問行程並不是要改變台灣海峽或整體區域的現狀。」

她指出：「中國政府對於我們與台灣之間的堅實情誼感到不滿」、「眾院與參院裡，兩黨對於維持台灣和平與現狀有著壓倒性的支持。」

岸田文雄會後表示，美日將共同維持台灣海峽的和平與穩定；他在聲明中指出：「非常明確的是，美日聯盟將堅定站在一起，肩並著肩，捍衛我們的利益與價值。」

裴洛西率領的國會訪問團此行訪問新加坡、馬來西亞、台灣、南韓以及日本，但訪問行程遭到中國批評。波洛西離開台灣的翌日，中國4日便開始在台灣周圍海域展開軍事演習，根據中國官媒報導，演習將持續到7日。

裴洛西在記者會上稱讚台灣的民主、經濟成就以及人權紀錄，台灣是第一個承認同性婚姻以及男女同志、雙性戀、跨性別者(LGBTQ)權益的亞洲政府。

她表示：「事實就是，我已經說過很多次，如果我們因為商業利益考量而不對中國的人權問題發聲，我們就失去對世界上任何地點人權問題發言的一切道德權威。」

裴洛西指出：「中國出現某些矛盾現象，對於提升民眾生活方面獲得某些進展，可是維吾爾族人卻遭遇某些可怕的對待，這件事其實已被歸類為種族滅絕。」

訪問團成員之一、民主黨籍眾院外交事務委員會主席米克斯(Gregory Meeks)說：「中國不希望我們一直討論維吾爾人在新疆的遭遇。我們將持續發言，為人權、人類尊嚴及民主程序發聲。這正是此次出訪的真正意義。」

眾院議長裴洛西(左)訪問日本，會見日本眾議院議長細田博之。(Getty Imag...
眾院議長裴洛西(左)訪問日本，會見日本眾議院議長細田博之。(Getty Images)

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