把握軍演機會 美中台積極蒐集數據情報

中國這次軍演對於各方，包括中國、美國、台灣乃至周邊國家而言，都是一次蒐集數據及情報的難得機會。

Politico.com報導，以中方來說，儘管軍事力量強大，但自1980年代懲越戰爭以來，只有在國內精心排練的軍演而從未實戰，不要說外界，就是北京 也難以真正了解自己的戰力到哪個地步。這次在台灣周圍迅速組織起來的演習，無疑是關鍵考驗，在過去數天，驗證了戰機、艦船、導彈連及其他人員的快速部署實力。

解放軍 多年來發展及試射導彈，但火箭軍部隊從未在複雜的軍事、商業空域及海上交通的場景中作戰，難以確保導彈能夠飛越人口稠密的平民區，擊中指定水域，因此這次軍演是個黃金機會。

軍事專家指出，中方每天數十架戰機飛越台海中線，軍艦在近海海域徘徊，同時觀察台灣的反應，藉此取得關鍵情報，因為台灣啟動了導彈防禦系統，並在台島周遭移動部隊及裝備，讓北京研判台北在戰時可能作出的反應。

川普時代擔任五角大廈亞洲政策高級官員的施里弗(Randy Schriver)指出，中方這次演習是一個了解台灣防空系統的絕佳機會，同時了解台灣民防將如何因應攻擊。

對美國來說，表面是退縮了，雷根號航母打擊群只留在附近地區，但不靠近台灣；兩棲攻擊艦的黎波里號在沖繩附近，另一艘兩棲艦美國號則留在東海，實際是從旁觀察中國的軍力及部署方式。

新加坡 國防與戰略研究所研究員許瑞麟(Collin Koh)形容，這是「情報面發橫財」，讓美國了解解放軍動員的優勢和劣勢，可以窺視解放軍未來如何進攻台灣，或更籠統地說是中國將來如何展開重大軍事行動。

許瑞麟指出，這次軍演也讓解放軍最接近現實世界及了解其複雜性，在整個過程裡收集到更多關於自己的信息，驗證近幾十年來軍事現代化努力及改革成果。

台灣方面，過去數十年一直向美國購買大量軍備，除了一系列武器、戰機外，還有高度複雜的防禦系統，從這次大陸在家門口的軍演，讓台方第一次看到了未來要打什麼仗。