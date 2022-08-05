中國發射導彈 4枚飛越台領空 5枚落在日海域

中國4日起在台灣周邊舉行軍演，共射出11枚東風導彈，日本防衛廳指有4枚飛越台灣領空。圖為東部戰區釋出4日下午發射東風飛彈影片。（路透）

東亞區域緊張 急劇升高

距眾院議長裴洛西 (Nancy Pelosi，前譯波洛西)結束訪台不到24小時，中國圍繞台灣展開實彈軍事演習，4日至少有11枚中國導彈射向台灣北部、南部和東部海域，解放軍 宣稱所有導彈「全部準確命中目標」，且有四枚通過台灣領空；日本 政府4日表示，有五枚中國導彈首度落入其專屬經濟海域，已向中國提出抗議。這項演習讓區域緊張局勢急劇升級。

日本首相岸田文雄與裴洛西5日會面共進早餐後，對媒體說，中國發射飛彈構成「嚴重問題，對我們的國家安全與公民安全造成衝擊」。

中國軍方稱這項演習是更大範圍展示其武力的前奏曲，旨在懲罰裴洛西訪台行挑戰北京宣稱的對台主權。演習預計持續72小時且更靠近台灣，為解放軍未來包圍和攻擊台灣提供寶貴演練。專家認為，這波被稱為「第四次台海危機」的嚴重程度遠大於1996年台海危機，解放軍的演習突破台灣海峽中線，並有飛彈直接飛越台灣領空。

中警告美日同盟意味濃

紐約時報報導，就算衝突並非迫在眉睫，但導彈落在日本附近，被視為是中國釋出信息，可能打擊駐當地美軍，旨在警告東京與美國同盟要付出代價。

導彈落海前，中國外交部發言人華春瑩表示，「由於中日雙方尚未在相關海域畫定界線，中方不接受所謂『日本專屬經濟海域』的說法」。

北京國防大學戰略學教授孟祥青少將接受中國央視採訪表示，中國選定六個演習區是因為在未來可能封鎖台灣、擊退外國干預時，這些區域有其重要性。其中一個區域覆蓋台灣海峽最狹窄部分，其他可用來封鎖一個主要港口或攻擊台灣三個主要軍事基地。

孟祥青表示，「這是軍方第一次在台灣全島範圍舉行聯合軍事行動，這雖是一場類似實戰的演習，但隨時都可能變成實戰。」

白宮發言人：中國反應過度

白宮國安會發言人柯比(John Kirby)4日表示，中國對裴洛西訪台反應過度，只要中國停止強勢軍演，就能平撫緊張局勢。

台灣總統蔡英文4日也發表電視講話，呼籲中國理性自制，並指「這種刻意、持續升高軍事威脅，特別是在國際最繁忙的航道上，進行危險的飛彈射擊，不只對台灣，對國際社會，都是不負責任的做法。」

研究中國軍力及攻台可能性的史丹福大學弗里曼·斯波利國際研究所研究員梅慧琳(Oriana Skylar Mastro)說：「這不僅是傳達訊息而已。中國以發信號為幌子，試圖從根本測試對台兩棲攻擊所需的複雜演習能力。」

美國現任和前任五角大廈官員和軍事指揮官認為，中國向台灣北部、南部和東部水域發射導彈，符合其廣泛戰略目的及具體作戰目標。美國前太平洋艦隊司令史威福(Scott Swift)上將指出，最東端的活動顯示中國有能力覆蓋東部通往台灣的通道，「這對任何考慮在中國動武和統一台灣而協防台灣的國家來說，具有特殊意義」。

至於東北部往日本方向發射導彈，史威福表示，是基於對這些水域的敏感性，專向日本、美國和台灣傳遞信息。東南部的活動則顯示中國有能力擾亂呂宋海峽的海上交通，「向國際觀察家，特別是美國和菲律賓及考慮協防台灣的國家發出廣泛信息」。而在台灣海峽的演習區，用意在展示其控制重要航道海上交通的能力。