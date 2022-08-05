「美國立場沒改變」布林肯要北京別製造危機

美國國務卿布林肯4日在東協外長會議上說，美國反對任何片面改變現狀的行為，尤其是動武。(路透)

美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）4日在柬埔寨金邊談到台灣局勢，他說，美國對於台灣海峽的和平穩定有著持久利益，美國反對任何片面改變現狀的作為，尤其是動武。

布林肯表示，美國依然恪守基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策。

「我要強調，美國立場沒有任何改變。」布林肯說，非常希望北京 不要製造危機，或伺機增加侵略軍事行動，美國與世界各國都認為情勢升級無助任何一方，且可能發生不符合任何人（包含中方）利益、意想不到的後果。

布林肯表示，在這段時間以來，美國政府各層級官員持續與中方對口溝通，傳達「維持兩岸穩定符合所有區域國家的利益」的訊息。

此外，聯邦參院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）和共和黨首席議員芮胥（James Risch）透過聯合聲明表示，鎖台軍演對民航旅客帶來立即風險，中國在台灣周遭的實彈演習危險又挑釁，是北京不斷霸凌壓迫台北，顛覆兩岸穩定的又一行動。

聲明表示，美國聯邦眾院 議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪問台灣並沒有給這些行動提供任何正當性；北京不應抱持任何錯誤幻想，認為這些軍事演習會削弱美國或其他國家的決心，弱化美國與台灣人民站在一起的承諾，以及弱化台灣決定自己未來的權利；這恰恰相反。

參加代表團的眾院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）推文表示，這些挑釁、危險行徑不會把台灣嚇倒，而是會鞏固美國對其民主友人的支持。

美國駐中國大使館前代理公使、華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）客座資深研究員柯有為（William Klein）4日在CSIS舉行的研討會表示，中國目前無意就台灣問題上與美國發生軍事衝突，中國領導人需要一個穩定且可預測的外部環境來實現中國現代化，且中方期望在中美軍事衝突的標準下，做出反應。

布魯金斯研究院外國政策項目研究員何瑞恩（Ryan Hass）在同場活動表示，中國目前的舉動是在向台灣民眾表明，過度親美是要付出代價的，並試圖說服台灣人相信美國無力阻撓中國大陸的行動，大打心理戰，目前的演習和武力展示令人不安，但都仍屬上述範疇；他建議美國應降低台灣民眾的不安，努力在美台關係取得有意義的進展，少說多做。