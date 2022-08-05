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刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

美譴責中國軍演：不接受北京創造「新現狀」

記者張文馨／華盛頓報導
中國4日發動海空軍演，根據美國軍事網站報導，雷根號航母打擊群正在菲律賓海巡弋，兩棲突擊艇的黎波里號也在台灣東邊海域巡航。圖為E-2D鷹眼偵察機正降落雷根號甲板。 （資料照片，美聯社）
中國4日發動海空軍演，根據美國軍事網站報導，雷根號航母打擊群正在菲律賓海巡弋，兩棲突擊艇的黎波里號也在台灣東邊海域巡航。圖為E-2D鷹眼偵察機正降落雷根號甲板。 （資料照片，美聯社）

白宮4日譴責北京朝台灣發射飛彈的行動，並指美國和全世界都不接受北京創造的「新現狀」以達到「新常態」；美方將持續在該區域部署航空母艦雷根號來監控局勢，預告美軍將穿越台海，還會採取進一步措施展現對區域盟友的安全承諾。

解放軍在台北時間4日對台灣周遭發射11枚東風系列彈道飛彈，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，「中國選擇『反應過度』，並以議長（裴洛西）訪台為藉口，在台海及其周邊地區增加軍事挑釁行動。」他預期中方在未來幾天內還會有更多演習、好戰言論和侵略行動。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（右）譴責中國針對台灣發動導彈軍演，美國不會接受北京...
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（右）譴責中國針對台灣發動導彈軍演，美國不會接受北京創造這種「新現狀」。（歐新社）

柯比列舉北京在24小時內升溫局勢的種種舉動，包含戰機在多處試圖飛越兩岸中線，船艦在逼近台灣的地方航行，朝台灣發射飛彈，這個現狀與幾天前、幾周前都不一樣；過去兩年來，解放軍戰機加倍飛越中國和台灣的中間線（台灣稱為海峽中線），北京透過經濟壓迫、政治干預和網路攻擊，在在破壞兩岸現狀。

柯比說，北京藉機嘗試創造「新現狀」，以達到「新常態」，美國和全世界都拒絕接受。

柯比表示，美國會為北京的選擇做好準備，美國不尋求危機，同時，美國根據國際法在西太平洋的海空領域航行也不會被嚇退。

柯比表示，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）決定延後本周的洲際飛彈試射計畫，避免局勢增溫；美國將很快重新安排試射日期，延後不會影響影響軍力現代化、備戰，以及對美國安全、有效核武嚇阻的可靠程度，而是展現負責任核武大國，降低誤判和誤解風險的做法。

奧斯丁今年3月也下令延後洲際飛彈試射，避免升高俄烏局勢。

此外，奧斯丁下令，以日本橫須賀基地為母港的雷根號（USS Ronald Reagan）持續部署在該區域以監控情勢發展；柯比說，雷根號已在該區域，會比原定計畫多停留一段時間。

路透引述第七艦隊發言人報導，雷根號及打擊群正在菲律賓海例行執勤，這是雷根號支持自由開放印太區域的日常巡邏行動。

柯比預告，未來數周內，美國船艦與軍機將依據國際法與捍衛航行自由的長期做法穿越台灣海峽。

柯比說，美國將採取「進一步措施」以展現對區域盟友的安全承諾，包含日本，但他沒有具體說明。

柯比重申，美國基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策沒有改變，美國反對兩岸任一邊片面改變現狀，美國不支持台灣獨立，美國期待以和平方式解決兩岸分歧，美國也會與北京保持溝通。

被問到美國總統拜登與中國國家主席習近平透過通話降溫局勢的可能性，柯比不置可否，他說，若拜登覺得適合或者認為這可以達到預期效果，拜登當然願意，但是他不能在拜登決定前公布。

柯比 北京 拜登

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