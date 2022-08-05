軍演首日 中國東風導彈飛越 台國防部未攔截、沒警報

解放軍在台灣周遭海域軍事演習，台陸軍航特部AH-64E阿帕契攻擊直升機進駐恆春機場升空演練。(記者劉學聖／攝影)

中國東風導彈穿越台灣上空，但台灣未飛射愛國者飛彈攔截，也未發布防空警報，引發議論。台灣國防部 4日表示，彈道飛彈 發射後之主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越之廣闊地面區域並無危害。故各國之飛彈防護系統，均以落彈點之解算為關鍵，也因此未發放防空警報。

台灣陸委會也對此嚴正抗議，指這是「侵略」，也表示將會視事態發展研議「反制措施」。陸委會發言人邱垂正表示，解放軍 在台海周邊海空域軍演，違反國際法畫設禁航區，更侵犯台灣的領土領海主權。

國民黨立委江啟臣質疑國人可能隨時進入緊急避難狀態，1996年台海危機有18套劇本，請問蔡政府面對這次軍演，因應措施準備好了嗎？

台灣左營軍港內中科院測試艦LCC-1監控海面狀況。(記者劉學聖／攝影)

台灣前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩表示，解放軍飛彈通過台灣上空時，離地恐高達百公里以上，超越100公里以上高空的「卡門線」就不能稱之為領空，且其在大氣層外平行飛行時，現役各類防空飛彈都追不上，「所以國軍不發射（攔截）也沒錯」。

呂禮詩表示，解放軍彈道飛彈落點是東部海域，在東部海域上巡弋的美軍神盾艦，應即可作攔截動作。解放軍部在東部海域部署有兩艘055型艦萬噸驅逐艦，應就是在作彈道追蹤，並實施攔截操演。

台灣前空軍副司令張延廷表示，解放軍將演習區域畫設在台方海空域，若飛彈經過台灣陸域上空，自然應依規定發放防空警報，以免突發狀況讓民眾猝不及防。他強調，這部分應要照規定走，否則臨戰將使軍方與民眾無所適從，連開槍的膽子都沒有。

根據「台澎地區防空警報器發（試）放及維修實施規定」，防空警報定義是係指自台灣本島沿海邊緣70浬為警報發放線，澎湖地區沿海邊緣起65浬為警報發放線。空軍作戰指揮部空中管制中心（ACC）獲知敵機或不明機航跡，判明有進襲台灣本島及澎湖地區之可能，並進入警報發放線以內時，即下達緊急警報命令。至於是否會發送要視空軍作指部判定。

台灣國防部下令三軍各地區輪值的戰備部隊，將原兵力為連級的「戰鬥隊」，立即提升為可跨軍種組成的營級「特遣隊」，實施備戰警戒。但戰備狀況仍為「經常戰備時期」，沒有提升。