解放軍軍演首日 射20火箭彈 出動上百殲擊機

遠程多管火箭砲。（取材自央視軍事）

解放軍 部隊4日中午起一連3天在台灣周邊進行軍演。從解放軍東部戰區釋放的消息來看，東部戰區海空軍出動上百架殲擊機、轟炸機等多型戰機編隊，赴台灣北部、西南、東南空域，執行跨晝夜聯合偵查、空中突擊、支援掩護等任務，十餘艘驅護艦（驅逐艦、護衛艦）連續在台灣周邊海域實施聯合封控行動，對火力試射區域掃海警戒，遼寧號、山東號出動，核潛艦也在水下伴行。

在飛彈試射結束後，東部戰區發言人施毅稱，整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。

中共黨媒「環球時報」引述軍事專家稱，此次圍台軍事演習首次進行航母編隊演練，構建海上立體作戰體系，並罕見透露此次演習安排了核潛艇配合行動。而參與演習的不止有解放軍東部戰區。

另從央視軍事公布的軍演畫面和示意圖來看，軍演首日，解放軍於台灣海峽發射了至少20枚火箭彈，並在台灣東北、東南、東部海域一共發射了至少16枚飛彈。

中國4日起在台灣周邊舉行軍演，圖為解放軍東部戰區釋出火箭軍部隊4日下午發射東風飛彈影片。（路透）

新華社2日晚間授權公告的演習時間為北京 時間4日中午至7日中午，範圍在台灣周邊六塊區域，但台灣航港局表示，解放軍已增加一處演習區並延長研習時間。

未來中解放軍演是否會成為台海局勢的「新常態」？中國外交部發言人華春瑩 對此回應，「取決於美方和台獨分裂勢力會怎麼做」。

對於解放軍三天的軍演如何排兵布陣，中國海軍研究院研究員張軍社表示，解放軍海空兵力大規模連續穿越所謂的「海峽中線」進行警戒巡邏，「這表明在解放軍的字典裡，從來沒有所謂的『海峽中線』，台灣海峽阻擋不了解放軍維護國家主權和領土完整的決心意志」。

央視在節目中也透過專家挑明，導彈首次穿島並刻意穿越台灣愛國者飛彈的護航區，結果是攔不住，沒法攔。

台灣國防部指飛彈數量達到11枚，但解放軍東部戰區製作的影片，最終的「落點」為16處，意否指16枚飛彈，官方並未進一步說明。相較於1996年前後台海飛彈危機時，解放軍發射的彈種是10枚「東風15」，規模與彈種類型都有所超越。此次具有多型號，可識別東風15系列飛彈，其他飛彈型號仍未經證實。