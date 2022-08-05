我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

解放軍軍演首日 射20火箭彈 出動上百殲擊機

記者陳政錄、賴錦宏、廖士鋒／連線報導
遠程多管火箭砲。（取材自央視軍事）
遠程多管火箭砲。（取材自央視軍事）

解放軍部隊4日中午起一連3天在台灣周邊進行軍演。從解放軍東部戰區釋放的消息來看，東部戰區海空軍出動上百架殲擊機、轟炸機等多型戰機編隊，赴台灣北部、西南、東南空域，執行跨晝夜聯合偵查、空中突擊、支援掩護等任務，十餘艘驅護艦（驅逐艦、護衛艦）連續在台灣周邊海域實施聯合封控行動，對火力試射區域掃海警戒，遼寧號、山東號出動，核潛艦也在水下伴行。

在飛彈試射結束後，東部戰區發言人施毅稱，整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。

中共黨媒「環球時報」引述軍事專家稱，此次圍台軍事演習首次進行航母編隊演練，構建海上立體作戰體系，並罕見透露此次演習安排了核潛艇配合行動。而參與演習的不止有解放軍東部戰區。

另從央視軍事公布的軍演畫面和示意圖來看，軍演首日，解放軍於台灣海峽發射了至少20枚火箭彈，並在台灣東北、東南、東部海域一共發射了至少16枚飛彈。

中國4日起在台灣周邊舉行軍演，圖為解放軍東部戰區釋出火箭軍部隊4日下午發射東風飛...
中國4日起在台灣周邊舉行軍演，圖為解放軍東部戰區釋出火箭軍部隊4日下午發射東風飛彈影片。（路透）

新華社2日晚間授權公告的演習時間為北京時間4日中午至7日中午，範圍在台灣周邊六塊區域，但台灣航港局表示，解放軍已增加一處演習區並延長研習時間。

未來中解放軍演是否會成為台海局勢的「新常態」？中國外交部發言人華春瑩對此回應，「取決於美方和台獨分裂勢力會怎麼做」。

對於解放軍三天的軍演如何排兵布陣，中國海軍研究院研究員張軍社表示，解放軍海空兵力大規模連續穿越所謂的「海峽中線」進行警戒巡邏，「這表明在解放軍的字典裡，從來沒有所謂的『海峽中線』，台灣海峽阻擋不了解放軍維護國家主權和領土完整的決心意志」。

央視在節目中也透過專家挑明，導彈首次穿島並刻意穿越台灣愛國者飛彈的護航區，結果是攔不住，沒法攔。

台灣國防部指飛彈數量達到11枚，但解放軍東部戰區製作的影片，最終的「落點」為16處，意否指16枚飛彈，官方並未進一步說明。相較於1996年前後台海飛彈危機時，解放軍發射的彈種是10枚「東風15」，規模與彈種類型都有所超越。此次具有多型號，可識別東風15系列飛彈，其他飛彈型號仍未經證實。

解放軍 北京 華春瑩

上一則

軍演首日 中國東風導彈飛越 台國防部未攔截、沒警報

下一則

「美國立場沒改變」布林肯要北京別製造危機

延伸閱讀

世界晚報╱解放軍軍演首日 中方稱逼退「里根號」

世界晚報╱解放軍軍演首日 中方稱逼退「里根號」
解放軍「封台」軍演 參院兩黨外交領袖批北京改變現狀

解放軍「封台」軍演 參院兩黨外交領袖批北京改變現狀
軍演射20火箭彈 百殲擊機出動 中專家：隨時可由訓轉戰

軍演射20火箭彈 百殲擊機出動 中專家：隨時可由訓轉戰
解放軍軍演 傳美推遲洲際彈道飛彈試射 防局勢升溫

解放軍軍演 傳美推遲洲際彈道飛彈試射 防局勢升溫

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（右四）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右五）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(圖取自波洛西推特）

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

2022-08-02 11:08
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
眾院議長波洛西(右四)2日順利飛抵台灣。（取自波洛西推特）

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

2022-08-02 12:37
北京暫停台灣180多家食品企業產品進口。（取材自中國海關總署官網）

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

2022-08-01 22:13

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁
中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀

中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀