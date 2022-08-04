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解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

從艾森豪到波洛西訪台…台海戰爭威脅 60年來成常態

記者顏伶如／綜合報導
受到波洛西（圖）率團訪問台灣的影響，台灣海峽情勢再次出現高度緊張。（歐新社）
受到波洛西（圖）率團訪問台灣的影響，台灣海峽情勢再次出現高度緊張。（歐新社）

1960年6月18日，當時的美國總統艾森豪(Dwight D. Eisenhower)抵達台北，成為歷史上唯一一位訪問台灣的現任美國總統；艾森豪訪台期間受到熱烈歡迎，但海峽對岸的中國共產黨卻在他訪問前後發動大規模砲轟；對照眾院議長波洛西訪台，60多年來，戰爭的威脅已成台灣的常態，短期內不會消弭。

艾森豪當年訪台期間受到高度支持，媒體報導，約有50萬台灣民眾上街歡迎，除了揮舞美國國旗，還有民眾舉著艾森豪肖像，也有民眾拿著「我愛艾森豪」的中英文海報；當時艾森豪還跟國民黨主席蔣介石一同上教堂，在位於台北市中心區的總統府發表演說。

台灣海峽另一端，中國共產黨解放軍則是反應激烈，艾森豪搭乘的直升機才剛抵台，金門便遭受猛烈砲擊。

華盛頓郵報報導，如今受到波洛西率團訪問台灣的影響，台灣海峽情勢再次出現高度緊張，波洛西還未離台，解放軍便宣布4日起將在台灣周圍六大區域展開實彈軍事演訓行動；中方戰鬥機2日也飛越海峽中線，被台灣方面解讀為挑釁意味濃厚。

報導指出，對2300萬台灣居民來說，戰爭威脅在國民政府退居台灣70多年來已成常態，從艾森豪到波洛西此行訪問台灣都一樣。

華盛頓郵報分析，台灣海峽可能爆發戰爭衝突的歷史背景，從1940年代晚期便已定調，立場親美的國民黨政府在中國落敗之後，撤退到台灣。美國海軍學院東亞及軍事史教授余茂春(Miles Yu)說：「位於亞洲的冷戰代理人戰爭(proxy wars)，台灣位居最前線。」

余茂春說，艾森豪認為，台灣的命運與美國大戰略息息相關，有如骨牌效應理論，艾森豪訪台是為了展現美國捍衛台灣的決心。

英國倫敦大學(University of London)亞非學院(School of Oriental and African Studies，SOAS )台灣研究中心主任羅達菲(Dafydd Fell)分析，艾森豪執政期間對台灣現代史具有重大影響，美國對台灣的安全承諾在1954年共同防禦條約(Mutual Defense Treaty)當中拍板，讓台灣能夠逐漸從掙扎於生存邊緣，轉型邁向經濟成長模式。

艾森豪同時也畫下紅線，表明美國不會支持台灣攻占中國的計畫。

艾森豪訪問台灣前，中國已經對金門發射3萬枚砲彈，襲擊行動在艾森豪訪問期間暫停，訪問結束後又恢復轟炸，累計造成七名軍人、六名平民死亡，另有59名軍人及15名平民受傷。

哈佛大學中國史教授宋怡明(Michael Szonyi)指出，艾森豪訪台造成的慘痛影響讓台灣記憶深刻，波洛西本周的訪問以及北京的反應，對台灣民眾來說，彷彿長達70年之久、因為地緣政治而起的衝突劇情再添一章，接下來仍將餘波盪漾。

波洛西 解放軍 國民黨

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