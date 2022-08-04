經濟鎖台？台學者憂：中國恐停止ECFA

眾院 議長波洛西 率團訪台，引發中國強烈抗議，軍事演習之外，經濟制裁行動一波波。儘管官方輕描淡寫，但學者專家認為，目前中國祭出的經濟制裁措施只是開端，後續恐擴及更多產品，也可能直接停掉「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA），甚至可能影響到台灣申入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）進程，政府要妥善因應。

台灣行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲說，這不只是單一事件，國際政經情勢往「去中心化」發展，要小心擦槍走火。至於經貿懲罰後，下一步是否演變為金融制裁？陳冲認為，貿易也牽涉金融，現在很多貨幣清算採用的是，各金融機構與他國金融機構互相開立帳戶，中國只要跟美國一樣，凍結哪一個帳戶的運作，像北韓被美國凍結後，就需要繞道想辦法，這很花成本，最怕是沒有路可繞，「當局需要好好想一想。」

中經院區域發展研究中心主任劉大年則指出，預計中國制裁應還會陸續出招，尤其兩岸投資最密切的應是製造業，目前中國制裁還沒碰製造業項目、也尚未針對金融業進行打擊。此外，波洛西來台後中國一定會想辦法更加孤立台灣，而今年也是台灣申入CPTPP重要一年，中國干預阻撓手段可能加大，未來台灣參與國際經貿組織可能都會有影響、阻力會更多，這部分也是政府要預防的。

兩岸關係若持續緊張，會不會停掉ECFA？陳冲說：「有可能，（中國）只要出一小招（台灣）就煩死」。

政大金融系兼任教授殷乃平則說，ECFA的優惠稅率只是延長、沒有重新簽約，台產品只是繼續維持免稅優惠，且在「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP ）架構下，ECFA取消是遲早的事，台灣不在RCEP內，相較於南韓等RCEP國家，等於是台灣的競爭者，ECFA一旦停掉就對台灣不利，政府要提早規畫考量後續該怎麼辦，否則難保廠商不會改到RCEP國家生產，屆時也不排除出現第二波產業空洞化可能。

對於業界擔憂ECFA遭廢除，海基會前董事長洪奇昌認為仍待觀察，畢竟中國多次表達ECFA得來不易，短時間內中國會視兩岸、美中競合與台灣狀況再來決定。