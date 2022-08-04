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解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

解放軍為何4日起軍演？先讓船舶撤離、民航調整

本報記者／綜合報導

中國人民解放軍將於8月4日12時至7日12時進行軍事演訓行動，外界對於軍演為何要從4日感到好奇。「環球時報」引述中方軍事專家訪問指出，從4日開始是方便演習區域內中外船舶撤離，以及民航航線做出調整，展示解放軍理性負責姿態。

海軍研究院研究員張軍社3日接受「環球時報」採訪時表示，此次演習包括在臺灣海峽進行遠端火力實彈射擊、常導火力試射等課目，按照國際慣例，軍事演習區域原則上需要提前三天對外公布，緊急情況下也需要提前24小時對外界發布，「這主要是為了方便演習區域內中外船舶有足夠撤離時間，同時，飛越演習區域上空的民航也需要時間提前調整航線。這也是為了確保演習區域內實彈射擊不傷及平民。」

張軍社指出，這次軍演有幾項特點。從六個演習區域來看，北部偏西的演習區位於平潭島，是台灣海峽最窄處，解放軍在此可封鎖台灣海峽北口。有兩個演習區域在臺灣北部，可直接封鎖基隆港；位於台島東部的演習區域則直接針對花蓮、台東軍事基地；位於墾丁半島東南部的演習區域則可挾制巴士海峽的出入口；位於台島西南部的演習區域緊貼高雄、左營。

張軍社強調，過去解放軍很多演習多在中國沿海進行，而此次演習區域越過台灣當局所謂的「海峽中線」。此次演習最大的意義在於，對外部干預勢力和台獨勢力勾連，從區域的分布就能看出演習目的之一就是要懾止外部勢力的干預，北部演習區臨近沖繩地區，南部臨近巴士海峽，形成拒止外部勢力的戰略布局。

解放軍 航線

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