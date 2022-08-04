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波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

中國制裁波洛西？華春瑩：採一切必要措施

記者陳言喬、賴錦宏／綜合報導
中國外交部發言人華春瑩。（取材自中國外交部官網）
中國外交部發言人華春瑩。（取材自中國外交部官網）

眾院議長波洛西如願訪台，中方的「文攻武嚇」也幾達頂點。中國外交部發言人華春瑩被問到是否針對波洛西本人或美國官員制裁？她表示，中方將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，由此產生的一切後果都由美方和台獨分裂勢力負責，「中方說到做到。」

自波洛西訪台到離台，中國除了已對台灣展開多項禁運措施外，包括外交部、國台辦，以及中國官媒，均發動一波波的綿密抨擊。華春瑩說，中國的反制措施，該有的都會有，美方和台獨勢力他們會持續感受到的。

華春瑩說，回望每一次美方主動對中方挑起的挑釁，結果無一不是「自取其辱，自食其果」。她說，最新的一個例子就是波洛西等煽動香港黑暴勢力，鼓吹所謂「美麗風景線」，但恰恰加速了香港由亂及治，由治及興，使東方明珠重新煥發出光彩，這次也毫不例外。

中國央視報導，3日上午東部戰區空軍出動預警機、殲擊機、轟炸機等多型先進戰機，從多機場戰鬥起飛，到多空域執行任務，開展預警指揮、干擾壓制、兵力進壓等。東部戰區海軍在台島周邊海域開展聯合封控和聯合對陸對海打擊等多課目針對性演練。

中國海軍任務艦艇已依令抵達台島以東預定海域，完成海上警戒封控布勢，正與空中兵力聯合開展海上封鎖、對空攔截等課目訓練，充分發揮海空協同一體封控實戰能力。

華春瑩說，中方只能以美方和台獨分裂勢力聽得懂的語言同他們對話。但她強調說，在當前圍繞波洛西「竄訪」台灣這場鬥爭中，美方是挑釁者，中方是受害者。美台勾連挑釁在先，中方正當防衛在後。

中演習導彈 恐穿越台上空

解放軍宣布4日中午至7日中午在台灣周遭六個區域演習。其中解放軍東部戰區3日先發布在台灣北部、西南等海空域組織五大軍種的軍演，並發布多張海空軍演習照片。

澎湃新聞報導，軍事專家韓東表示，與1996年的台海演習相比，這次演習最大特點是演習區域包圍台灣，尤其是台灣東部，演習包括在台灣東部將進行常規導彈火力試射，這意味著導彈將穿越台島上空。中國軍事專家也說，這次演習跨越海峽中線，也是過去少有的。

波洛西 華春瑩 解放軍

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