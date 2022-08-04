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波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

波洛西離台 留下「台海危機」4日起北京環台實彈軍演

記者胡玉立／綜合報導
眾院議長波洛西旋風式訪台近19小時後離開台灣，卻留下了一場危機。（歐新社）
眾院議長波洛西旋風式訪台近19小時後離開台灣，卻留下了一場危機。（歐新社）

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)旋風式訪台近19小時後離開台灣，卻留下了一場危機；台灣4日開始迎來北京實彈軍事演習，台海軍事緊張局勢升級到26年來最高水平，美中雙方在亞洲的對立也推向危急邊緣；專家指出：「中國演習靠近台灣可能成為新常態。」

緊張局勢升至26年最高水平

波洛西3日訪台期間的各項會晤均高調支持台灣，中國大受刺激並視為侮辱。波洛西會見蔡英文總統，保證美國支持台灣民主，她說：「今天，世界面臨民主和專制之間的選擇；美國在台灣和世界各地維護民主的決心，仍堅定不移。」

波洛西是25年來美國訪台的最高層級官員。她在台灣受到廣泛歡迎，被許多人視為象徵性勝利；面對中國強烈反對，她罕見代表了一個主要外國勢力公開挺台。

波洛西訪台的時時刻刻都在傳達明確信息：北京可以孤立台灣，但不能阻止美國領袖前往台灣；但她此行也是在北京發出愈來愈激烈的警告背景下進行。她離台後，卻留下了一場危機。

北京4日起在台灣四周六個海域展開實彈軍事演習，目的是凸顯中國具有控制台灣領土的主張，並展示北京有能力封鎖台灣。預計在連續三天的演習中，中國軍隊的導彈將投擲到距海岸僅10哩海域。

武嚇+商攻 台政府網站也被駭

中國的報復與反制除了「武嚇」還有「商攻」；身為台灣最大貿易夥伴，中國意圖證實自己可以擾亂貿易，連日公布暫停台灣眾多食品業者進口、暫停天然砂對台灣地區出口。台灣的政府網站也遭到駭客攻擊。

中國的軍事攤牌，讓台灣海峽的氣氛更加險峻。中國解放軍表示，其海、空、戰略導彈和其他部隊將在台灣北部、西南和東南部進行聯合訓練。這些演習將涉及使用遠程武器和常規導彈。

西方國防分析人士表示，演習影響地區坐標顯示，北京可能侵入台灣北部靠近台北和基隆港、南部靠近主要港口城市高雄的領海；同時，取決於發射地點和導彈類型，解放軍彈藥可能飛越台灣，將被視為緊張局勢重大升級。

分析人士表示，中國武力展示似乎比它在1995-96年台海危機時部署更廣泛，當時已是近幾十年來中美軍隊最緊張對峙；那次中國軍演部分原因是台灣時任總統李登輝訪美。

軍演切香腸 靠近台成新常態

麻省理工學院麻省理工學院安全研究項目教授兼主任傅泰林(M. Taylor Fravel)說：「這次的演習規模空前巨大。」

非營利組織國際共和研究所( International Republican Institute)駐台北資深顧問寇謐將(J. Michael Cole)形容中國軍演是在「切香腸」，旨在限制台灣的運作空間。他預測：「演習靠近台灣，可能會成為新常態。」

但即便如此，部分中國學者告誡不要誇大對台開戰風險，稱外交仍有很大空間；「軍事衝突並非迫在眉睫，」中國暨南大學國際關係教授陳定定說：「遠不至此。」

北京 波洛西 解放軍

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