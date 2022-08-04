我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

解放軍鎖台危機 蘇利文：沒必要升高情勢

記者張文馨／華盛頓報導
波洛西訪台對美中關係造成緊張。中國更對台灣採取大型連續軍演的報復措施。解放軍戰機已不斷飛越海峽中線。(新華社)
波洛西訪台對美中關係造成緊張。中國更對台灣採取大型連續軍演的報復措施。解放軍戰機已不斷飛越海峽中線。(新華社)

解放軍在美國聯邦眾院議長波洛西離台後，舉行大規模鎖台軍演，白宮國家安全顧問蘇利文3日說「沒必要升高情勢」，美國駐北京大使伯恩斯對中提出抗議，G7與歐盟外長則共發聲明關切台海，均重申「一個中國」政策沒有改變，試圖降溫。

在波洛西訪台期間一直沒有發聲的總統拜登3日透過推特表示，他召集國安團隊舉行電話會議，討論維護自由開放印太區域，與支持烏克蘭應對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發動的戰爭等一系列議題。

蘇利文（Jake Sullivan）3日接受全美公共廣播電台（NPR）專訪表示，中國在升高兩岸緊張局勢，不負責任且沒必要，美國不會在捍衛西太平洋利益上退卻，也不尋求升高局勢。

兩岸動盪 各方試圖降溫

針對波洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣造成的兩岸動盪，白宮近日來口徑一致表示，支持波洛西訪台，北京沒理由把這趟極為符合美國政策且合理的訪問，用來當作升高局勢、製造危機或衝突的藉口。

中方連日來不僅舉行軍演，外交部、國台辦則連番舉行記者會或發布新聞稿，且官媒一致對波洛西及美台砲轟。中國駐美大使秦剛也向美國國安會及國務院提出抗議及交涉。

蘇利文說，美國會議長訪台不是威脅中國，中方宣布軍演訊息將增加兩岸緊張，造成風險與挑戰，「我們認為這是沒必要的。」

蘇利文表示，無論是飛彈試射、實彈演習、軍機騷擾或船艦航行，其某種程度的意外可能性都真實存在；盼中方負責任行事，避免任何在海空領域可能導致錯誤或誤判的情勢升級，美國對中國和台灣友人傳遞相同訊息。

「我們的政策沒有改變，美國的『一個中國』政策是基於美中三聯合公報、台灣關係法和六項保證。」蘇利文表示。

伯恩斯：一中政策未改變

一名美國國務院發言人3日透過電郵對本報表示，伯恩斯（Nicholas Burns）已向中國外交部副部長提出正式抗議，解釋議長有權訪問台灣，且這次訪問完全符合美國的一中政策，一中政策不變，並對中方表示願共同合作防止區域局勢升級。

中國外交部現有3位副部長，美國國務院並未清楚表示是伯恩斯交涉的是哪位副部長；根據新華社2日報導，在波洛西專機抵達台灣之後，中方外交部副部長謝鋒深夜急召伯恩斯交涉與抗議。

G7籲各方冷靜 避免誤解

除了美國外交運作，七大工業國集團（G7）外交部長與歐盟外交政策高級代表3日發布聯合聲明關切台海局勢，呼籲各方冷靜行事，避免誤解。

聯合聲明指出，各國關切中華人民共和國近日宣布的威脅行動，尤其是實彈演習和經濟脅迫行動；以一場訪問為藉口在台海實施咄咄逼人的軍事行動，並不具正當性。

「我們呼籲中華人民共和國不要以武力片面改變區域現狀，以和平方式解決兩岸分歧。」聯合聲明表示，「各國的『一個中國』政策都沒有改變。」

波洛西 蘇利文 國務院

上一則

爭墮胎權 保守堪州公投 意外壓倒性支持

延伸閱讀

波洛西訪韓 尹錫悅稱「休假」不見惹民怨 改口將通話

波洛西訪韓 尹錫悅稱「休假」不見惹民怨 改口將通話
波洛西抗中形象登峰造極 一趟台灣行一場國際演出

波洛西抗中形象登峰造極 一趟台灣行一場國際演出
解放軍鎖台軍演 蘇利文：沒必要升高兩岸緊張局勢

解放軍鎖台軍演 蘇利文：沒必要升高兩岸緊張局勢
「波洛西傷口灑鹽 」耶魯學者：美中衝突升級僅有利地方政治

「波洛西傷口灑鹽 」耶魯學者：美中衝突升級僅有利地方政治

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（右四）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右五）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(圖取自波洛西推特）

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

2022-08-02 11:08
拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
眾院議長波洛西(右四)2日順利飛抵台灣。（取自波洛西推特）

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

2022-08-02 12:37

超人氣

更多 >
紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案
波洛西訪台 在美華人反應兩極

波洛西訪台 在美華人反應兩極
47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王
波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應

波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應
洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空