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接見波洛西 蔡英文：對軍事威脅不退縮、維護台海和平

新聞透視／中報復一一登場 美如何應付印太新局

本報記者張文馨

美國聯邦眾院議長波洛西專機來了又走了，中國的報復行動卻已一一登場，華府在波洛西出訪期間對北京不說重話，力阻局勢升級，但最壞劇本仍隱隱成形－在台海是「溫熱水」煮青蛙，在全球是反美聯盟伺機而動。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比2日反覆強調「一中政策」和「現狀」沒有改變，北京「沒理由」升高局勢或製造危機，對於鎖台軍演，白宮也只概括形勢「令人擔憂」。

對華府來說值得安慰的是，波洛西抵達台灣第一時間就定調這是一次符合美國長期的「一個中國」政策的訪問，給了拜登面子，已經發動軍事威脅，以及商業報復的北京，一時也揪不出波洛西立論的錯處。

身為一個即將卸任議長的政壇打滾多年老將，波洛西自知踏上台灣這片土地就是留下紀錄，毋需給同黨總統找麻煩。

可是夾在美中之間的台灣，就得承受波洛西旋風造訪的後座力，從禁止特定商品進出口，到在台海周邊實施軍事行動與演習，過去台灣民眾習慣的「溫水煮青蛙」，這下成了「溫熱水煮青蛙」，北京的報復行動要持續多久沒人知道，兩岸只能在不爆發正式軍事衝突的邊緣徘徊，在兩岸缺乏溝通管道的現在，危機處理愈發困難。

這不僅考驗台灣的承受能力，也挑戰美國在印太區域的影響力。

伺機而動的不只中國，還包含俄羅斯；俄烏戰爭打了快半年，若印太出狀況，美國被迫將重心轉回亞洲，基於「不得與兩個超級大國同時衝突」的地緣政治原則，美國避戰壓力山大。

紐約時報2日提到「新軸心」的概念，若中俄與伊朗等組成「反美陣線」，全球可能形成「民主」對抗「威權」的兩大集團對抗，中俄等國所引發的區域衝突，勢必讓美國疲於奔命，那麼，受益的就會是這三國。

英國「金融時報」獨家報導波洛西8月計畫訪台，傳言是白宮為阻止波洛西冒進的放話手筆，不過給中國的準備期太長，讓美國的反對黨找到舞台，最終，白宮的國安考量不敵政治盤算，搬上檯面的政治操作徹底失敗；如今賽局進入下半場，美國和中國在檯面下的安全溝通與協調至關重要，這影響的是全球秩序與平衡，不可不慎。

波洛西 北京 白宮

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