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接見波洛西 蔡英文：對軍事威脅不退縮、維護台海和平

波洛西訪台 行程趕場總統府、立院、人權園區

本報系記者／台北連線報導
台北松山機場「飛機巷」2日晚擠滿了人潮，當波洛西專機飛過上空，台北的民眾高舉手機記錄歷史的一刻。(記者高彬原／攝影)
台北松山機場「飛機巷」2日晚擠滿了人潮，當波洛西專機飛過上空，台北的民眾高舉手機記錄歷史的一刻。(記者高彬原／攝影)

眾院議長波洛西2日率團抵台訪問，3日行程滿檔。波洛西一行3日上午分別拜訪立法院、總統府，中午蔡英文總統在台北賓館款宴，為彰顯波洛西長期以來對人權的重視，下午更安排前往景美人權文化園區參訪，並與民運人士對談。

波洛西一行3日從早到晚都有行程，並非如外界預測「快閃」訪台。據悉，波洛西在下榻的君悅酒店與台積電進行視訊會議，不過，台積電未證實有視訊會議，指應屬外界猜測。

波洛西一行3日8時50分前往立法院，代表立法院接待的是副院長蔡其昌與四大黨團代表，原定要接待的立法院長游錫堃在臉書貼文表示，經醫事人員篩檢仍為「陽性」，確定無法出席。

台北街頭的大看板上，大大寫著歡迎波洛西議長訪台，台灣政府也以高規格接待。 （美聯...
台北街頭的大看板上，大大寫著歡迎波洛西議長訪台，台灣政府也以高規格接待。 （美聯社）

蔡英文總統上午10時在總統府接見波洛西一行人，副總統賴清德也將陪同。據了解，包括國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正及國安局長陳明通等都將列席，希望與波洛西一行深度交換意見。

波洛西結束總統府行程之後，外交部將在11時安排一場記者會，讓團員接受媒體採訪。中午則在台北賓館接受蔡英文總統設宴接待，行政院長蘇貞昌也將參與。

下午2時，波洛西一行將前往景美人權文化園區，預計與民運人士及在台港人對談，包括中國民運人士吾爾開希、銅鑼灣書店老闆林榮基及遭中國關押多年的非政府組織工作者李明哲都受邀出席。

波洛西預計3日下午5時（美東時間3日凌晨5時）離開台灣，轉往下一站南韓訪問，繼續亞洲行。

眾院議長波洛西2日晚間抵台訪問，入住台北君悅酒店。台灣統派團體在君悅飯店外拉起布...
眾院議長波洛西2日晚間抵台訪問，入住台北君悅酒店。台灣統派團體在君悅飯店外拉起布條，舉標語並喊「滾出去」等口號抗議，表達反對波洛西訪台。（中央社）

波洛西 蔡英文 台積電

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