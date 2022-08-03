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中國再制裁 天然砂禁出口台 台柑橘、白帶魚等暫停進口

記者黃雅慧、戴瑞芬／台北報導
天然砂是修路行業必不可少的石料。（取材自世博機器公司）
天然砂是修路行業必不可少的石料。（取材自世博機器公司）

波洛西訪台方次日，中國對於台灣產品出口陸續宣布制裁。繼中國海關總署1日深夜突對台灣100多家食品禁止進口後，中國商務部網站3日再發布，暫停天然砂對台灣地區出口，即日起實施。中國海關總署也宣布，自3日起暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入中國。但未近一步敘明理由。

中國海關總署3日公告，因多次從台灣的柑橘類水果驗出有害生物、同時自冷凍魚類驗出新冠病毒，決定依法自即日起暫停台灣地區柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入。

據中國海關總署公告顯示，去年以來，中國海關多次從台灣地區輸入柑橘類水果中檢出檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧Planococcus minor」，以及倍硫磷和樂果殘留超標；今年6月，從台灣地區輸中國冰鮮白帶魚和凍竹莢魚包裝上檢出新冠病毒核酸陽性。為防範風險，依據中國相關法律法規和標準，茲決定自2022年8月3日起暫停台灣地區柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入中國。

來源：聯合影音網

同時，中國商務部網站3日表示，根據相關法律規定，決定暫停出口天然砂到台灣地區。相關措施自2022年8月3日起實施。該舉或將對台灣砂石業、建築業造成衝擊。

天然砂主要為河砂和海砂，是廣泛用於交通、水利基礎設施建設等多項領域的建築用原材料。其中，福建省天然砂石因為產量大、質地好而大量出口到港澳台，並廣泛應用於三地的基礎設施建設。事實上，2006年，中國曾以開採天然砂造成的環保問題為由禁止天然砂出口，據該年數據，福建的天然砂對台出口可達六成。

當時許多台灣業者敦促中國方面能對台開放天然砂。2007年，台經濟部曾預估，如果中國天然砂無法順利恢復進口，2008年全台建築用砂石，將會出現32萬立方公尺的缺口。不過，當時經台灣民間砂石業者赴北京交涉、協商，於2008年3月恢復出口。

這次中國暫停天然砂對台灣出口，有台灣企業質疑，以前向台灣地區出口天然砂，就不是根據相關法律法規嗎？反制就反制，用法律當遮羞布，法律沒尊嚴嗎？

中國海關3日宣布禁止台灣白帶魚進口。圖為台灣八斗子漁港補獲的白帶魚。（本報資料照...
中國海關3日宣布禁止台灣白帶魚進口。圖為台灣八斗子漁港補獲的白帶魚。（本報資料照片）

商務部 北京 波洛西

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