波洛西抵台 中方宣布提前軍演 海空鎖台

共軍正在南海、渤海舉行高達十場演習。圖為山東艦在南海航行。（圖／取自「南部戰區」微信公眾號）

中國人民解放軍 「東部戰區」新聞發言人施毅2日深夜宣布，中國人民解放軍東部戰區2日即起在台灣周邊開展一系列聯合軍事行動，在台灣島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台灣東部海域組織常導火力試射。

蔡英文（右）3日上午在總統府接見美國聯邦眾議院議長波洛西（左）。（圖/取自中華民國總統府YouTube）

東部戰區是在波洛西抵台之後宣布軍演，軍演時間比新華社稍早公布將於4日開始在台灣環島六個海域的軍演時間提早，顯示中方的反應有升高態勢。

新華社2日深夜發布解放軍將在台灣周邊演習的消息，軍演時間為8月4日12時到7日12時；地點為台灣西南方、東方、東南方等六個區域，形同海空封鎖台灣。但這個時間波洛西已經離台，被外界解讀為中國不希望直接對抗美國。

台灣周邊演習 何時結束不明

解放軍宣布2日起在台周邊軍演，六個紅色斜線區為新華社稍早宣布的軍演區。資料來源：新華社。 (聯合報系)

不過，解放軍東部戰區稍後即宣布，演習從2日晚間就開始，且未說明何時結束。央視報導，施毅指出，共軍 將在台灣島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠端火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。

中國此次軍演較之1995、1996年在台灣南北兩區實施導彈演習，範圍更廣，幾乎環繞全個台灣。由於解放軍公布的演習範圍接近美國海上打擊群的部署，也提高了中美軍事對抗的風險。

施毅強調，「此次行動，是針對美方近期在台灣問題上消極舉動重大升級採取的嚴正震懾，是對台獨勢力謀獨行徑的嚴重警告」。

台灣東部海域 常導火力試射

值得關注的是，解放軍東部戰區提及，要在台灣島東部海域組織「常導火力」試射。北京 青年報旗下新媒體曾指出，所謂「常導」即常規導彈部隊或常規導彈力量。中國軍事專家稱，「常導」針對航艦等大型水面艦艇的「殺手鐧」。

北京青年報強調，中國的「常規導彈」力量領先世界。中國軍事評論員宋忠平指出，導彈除了打擊航艦等水面目標外，火箭軍所屬的成體系的各型導彈，也可針對對方防空雷達、機場、基地等高價值目標的打擊。

根據央視新聞3日凌晨的報導，解放軍東部戰區副參謀長顧中指出，這次聯合軍事行動，是針對美台當局在台灣問題上的危險舉動所採取的必要舉措。

顧中還說，「我們正告那些心懷不軌竄台人員和『台獨』分子，東部戰區部隊有充分的信心和能力反擊一切挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。」共軍主動密集地釋放軍演消息，兩天來就釋出在8月1日至7日之間，中國沿海正在進行或者即將進行的軍事演習，至少有十處，分別在渤海、東海、南海，而共軍兩艘航母遼寧艦與山東艦，也已傳出駛離青島與三亞港，是否在台海會合，備受矚目。