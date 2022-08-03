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波洛西訪台 專機「大繞遠路」避開南海海域

記者洪哲政／台北報導
聯邦眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）搭乘的C-40C專機降落在台北松山機場。(記者潘俊宏／攝影)
聯邦眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）搭乘的C-40C專機降落在台北松山機場。(記者潘俊宏／攝影)

眾院議長波洛西2日搭乘專機抵台訪問，專機自馬來西亞吉隆坡梳邦機場升空後，未循一般客機經柬埔寨、越南到南海上空的航線，而是穿越東馬至菲律賓海空域北上，從台灣東部進入陸域，明顯是迴避中國在東南及南海部署的軍事武力。

台軍方人士指出，此舉主要是為避開解放軍在南海諸島部署的防空雷達，並遠離解放軍實兵投射的「勢力範圍」，在美軍艦艇作戰半徑內的掩護下，抵台訪問。

美軍也加派一架C-40與波洛西座機同型機到吉隆坡，一般推測，也是為了加強安全保險。

波洛西專機是沿著台灣東岸空域進入台灣防空識別區後，央視報導，解放軍突然宣稱兩架蘇35戰機正在穿越台灣海峽。台國防部雖宣稱這是假訊息，但確有中方軍機在海峽中線活動，而幾乎同時，美軍專機自花蓮宜蘭外海空域左轉進入台灣內陸，飛越中央山脈並下降高度至西岸陸上空域，在台灣軍方地空兵力掩護下，進入降落松山機場的航線。在中方軍機恫嚇下，波洛西順利抵台。

專機「繞遠路」穿出島鏈目的十分明顯，即避免進入中方占據島礁、宣稱主權的南海空域，以免遭遇中方軍戰機迫近、艦艇火砲雷達照明偵蒐或防空雷達掃描。且據國際媒體報導，美軍雷根號航空母艦，2日沿途自菲律賓海北上，的黎波里號兩棲攻擊艦、安提坦號巡洋艦、希金斯號驅逐艦等美軍作戰艦隻，則部署在台灣東部海域。波洛西專機的航線，都會在美軍機艦作戰半徑內，受到掩護。

波洛西 解放軍 航線

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