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麥康諾等參院共和黨人聯合聲明：支持波洛西訪台

編譯陳韻涵／綜合2日電
參院少數黨領袖麥康諾2日與多位共和黨參議員，共同表達支持眾院議長波洛西訪問台灣。(美聯社)
參院少數黨領袖麥康諾2日與多位共和黨參議員，共同表達支持眾院議長波洛西訪問台灣。(美聯社)

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnel)及其他25位共和黨參議員2日發布聯合聲明，支持眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣。

波洛西不顧中國反對與威嚇，成為25年來訪台的最高層級美國現任官員，共和黨參議員的聯合聲明在波洛西專機降落數分鐘後公布。

聯合聲明寫道：「我們支持眾院議長波洛西造訪台灣，數十年來，國會議員，包括眾院議長，都曾訪台；這趟旅程與美國恪守的『一中政策』(One China)一致，我們依然遵守『台灣關係法』(Taiwan Relations Act)的所有要素，更甚以往。」

波洛西這趟亞洲行先後造訪新加坡、馬來西亞，接著短暫停留民主自治的台灣，隨後轉往日本與南韓。

波洛西此行讓中國震怒，中國視台灣為其領土的一部分；北京政府近日嚴詞譴責，誓言採取「強烈且堅決的措施保衛主權與領土完整」。

根據一中政策與1979年「台灣關係法」，美國承諾支持台灣，但不會在中國進犯時直接介入，這種哲理通常被稱作「戰略模糊」。

共和黨參議員這份聲明除了麥康諾外，還有他的五人領導小組的另外四人署名，分別是參議員貝拉索(John Barrasso)、布朗特(Roy Blunt)、瓊妮·恩斯特(Joni Ernst)，以及參院共和黨黨鞭熊恩(John Thune)。

參院外交委員會共和黨首席議員里契(Jim Risch)也聯名簽署，只有參院共和黨競選團隊主席、參議員史考特(Rick Scott)成為唯一未簽名的共和黨高層人士。

波洛西訪台計畫在美國政壇也很敏感，拜登總統公開表示，軍方告知現在不是訪台好時機，但拜登及其幕僚決定基於尊重國會獨立性，不直接要求波洛西取消行程，共和黨人士則鼓勵議長訪台。

波洛西 共和黨 參議員

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