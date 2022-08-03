波洛西訪台 中國外長王毅批美「玩火」：不會有好下場

布林肯（右）日前與王毅在印尼峇里島會談。(路透資料照片)

針對眾院議長波洛西 訪台，中方持續升高對台軍事威脅一事，白宮國安會戰略溝通協調官柯比2日重申中國沒有理由藉此引發危機或衝突，美方盼溝通管道暢通，但很大程度取決未來數天或數周中國的行動。

眾議長波洛西2日晚抵台訪問，北京 交部發言人華春瑩 2日強調，「美方必將為其損害中國主權安全利益承擔責任，付出代價。」中國外長王毅2日也抨擊美方稱，「美國一些政客只顧一己之私，公然在台灣問題上玩火，與14億中國人民為敵，決不會有好下場。」

中方並緊急召見美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)，代表中國政府向美方提出嚴正交涉和強烈抗議

華春瑩2日指出，中方密切關注波洛西的行程，「如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力的措施，維護中方的主權安全利益」。她強調，中方已多次明確闡明原則立場，且已多次向美方提出嚴正交涉。

華春瑩以五點聲明闡述中方立場稱，波洛西作為美國政府三號人物，乘坐軍機訪台，絕不是非官方行為；美國個別政客以往錯誤行動不應構成先例。華春瑩接著抨擊美方在「一個中國原則」上倒退，甚至虛化掏空，違背僅與台方保持非官方接觸的承諾，並出於「以台制華」戰略，支持縱容台獨分裂勢力。面對美方步步緊逼中方底線，「中方採取任何反制措施，都將是正當的和必要的」。

華春瑩最後重申，「如果美方一意孤行，由此造成的一切嚴重後果將由美方負責」。

中國外交部副部長謝鋒奉命緊急召見美國大使伯恩斯，並稱美方必須為自己的錯誤付出代價。中方將採取必要措施堅決反制，說到做到。

柯比2日在白宮例行媒體簡報中指出，美方正在密切注意波洛西的訪問，並採取一切措施確保她的安全。

對中方展開軍演，柯比表示，中國的公告與美方預測完全一致。北京沒有理由藉此引發危機或挑起事端，在現在或日後於台海進行軍事行動。他也重申，美方不會、不尋求也不樂見危機發生，美方對北京可能的選擇做好準備，但「我們不會刀劍相見」。

他重申，美方將向過去數十年一樣，在西太平洋海域與空域行動，也將繼續支持台灣、捍衛自由開放的印太區域，並尋求與北京保持溝通。