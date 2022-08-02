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民主黨氣候法案本周闖關 關鍵在席納瑪

記者顏伶如／綜合報導
民主黨國會本會期的氣候法案闖關能否成功，亞州參議員席納瑪一票是關鍵。(美聯社)
民主黨國會本會期的氣候法案闖關能否成功，亞州參議員席納瑪一票是關鍵。(美聯社)

民主黨中間派要角、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)表態支持後，規模3690億的氣候變遷、健保及稅改法案本周能否通過，同屬中間派的亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)動態備受矚目。有線電視新聞網(CNN)報導分析，距離期中選舉只剩三個月之際，這項包裹法案若能立法成功，將讓拜登總統留下重要政績，並證明民主黨在華府確有治國能力。

經過漫長協商，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)與曼欽(Joe Manchin)上周宣布達成協議，讓民主黨陣營看到拉抬選情的希望曙光。曼欽7月31日一口氣接受五個周日電視節目專訪，說明支持包裹法案的原因，並呼籲參院同僚支持法案過關。

國家廣播公司(NBC)1日報導，相較於曼欽明確表態，席納瑪迄今保持低調，就連是否支持「削減通膨法案」(Inflation Reduction Act )都三緘其口。

席納瑪發言人7月31日接受媒體詢問時說，席納瑪對於法案並沒有評論。發言人說，席納瑪正在研究法案條文，也在等候參院立法程序官(parliamentarian)意見陳述。

報導指出，兩黨在參議院各占50席的情況下，民主黨如果少了席納瑪一票，法案能否在本周之內過關，成了未知數。舒默辦公室先前表示，希望法案能在8月暑期休議之前通過，但報導指出，參院民主黨團並未完全排除延後表決的可能性。

席納瑪遲遲沒有表態的原因為何？國家廣播公司報導，民主黨支出法案當中絕大多數條款，如果符合2021年10月白宮公布的架構，席納瑪均予支持，但她去年向黨團高層表示，不支持黨內同僚提出的「附帶權益漏洞」(carried interest loophole)修補計畫。

2018年當選聯邦參議員的席納瑪，2024年將面臨連任選舉。部分民主黨團體已經推派亞利桑納州聯邦眾議員蓋耶哥(Ruben Gallego)，屆時將在黨內初選挑戰席納瑪。蓋耶哥日前接受媒體詢問時說，全體民主黨國會議員都應該支持目前的包裹法案。

曼欽7月31日接受國家廣播公司「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時對席納瑪喊話說，希望她能支持法案。

曼欽7月31日接受CNN談話節目「國情咨文」(State of the Union)專訪時則說，自從與舒默達成協議之後，到目前為止還沒有與席納瑪通話。

民主黨 曼欽 參院

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