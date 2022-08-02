地表暖化超過海洋 往後乾季更旱、雨季更濕

肯塔基州上月遭到前所無有的豪雨成洪災的大水氾濫，已有超過30人死亡，成為重大災區。圖為空拍照可見布雷特郡上月30日一度被洪水包圍。(美聯社)

科學家認為，全美部分地區今年出現的極端天候，包括聖路易地區和肯塔基州東部引發洪災 的暴雨 ，以及助長野火肆虐的加州長期乾旱，是氣候變遷已成為現實的徵兆。

石溪(Stony Brook)紐約州立大學氣候學者里德(Kevin Reed)說，隨著地球暖化 ，極端氣候將更多地出現，已不再是未來400年和未來50年的挑戰，而是需要面對的現實。

氣候專家認為，地球暖化加大了更多暴雨的強度與頻率，因為暖空氣可留住更多水分，如伴有強降雨的颶風。2017年的哈維(Harvey)颶風因為氣候暖化而更加劇烈，給德州部分地區帶來60多吋降雨，和海岸線的八呎高海浪。

北加州克拉瑪斯國家森林公園內的麥金尼野火迅速蔓延，竄燒面積已超過3萬至4萬畝，到1日仍無法控制。圖為麥金尼野火區內的一隻鬍鬚被燒焦的小貓躲在石塊縫裡。(Getty Images)

北加州克拉瑪斯國家森林公園內的麥金尼野火迅速蔓延，竄燒面積已超過3萬至4萬畝，到1日仍無法控制。圖為在望著火區大火，束手無措的救火員。(美聯社)

氣候暖化導致土壤、草地、農田和森林的水分更快蒸發，氣溫愈高，土壤和植被的水分蒸發愈多；里德說：「過去100多年中，地表的暖化超過了海洋。」

創建洪災資料庫「從雲到街」(Cloud to Street)的亞利桑納大學地理助教授貝絲·特爾曼(Beth Tellman)說：「極端天候和洪災是氣候周期的一部分，隨著地球暖化，極端天候和洪災變得日益頻繁和強度增大，聖路易地區和肯州東部的強降雨都是氣候暖化的表現，發生在我們的現實生活中。」

洪災模型Fathom的創辦人史密斯(Andrew Smith)在分析聖路易的暴雨時指出，氣候危機與極端降雨之間的關連密切，人口增長也是洪水風險的影響因素之一。他說：「從目前城市地區的洪災中可看出未來的巨大危險，極端降雨更頻繁的出現，顯示出氣候變遷與極端降雨的關連。」

西部地區的歷史性乾旱造成北加州在過去的周末出現今年最大的麥金尼(McKinney)野火，持續到1日仍然失控，野火導致熱空氣迅速上升，在天空形成濃厚烏雲和野火地區的天候。

特爾曼說，氣候危機最終會使水循環加劇，從而導致旱季更旱和雨季更濕。她說：「氣候暖化真正影響了人們的生活，我們必須加大投入以減輕暖化的影響，否則未來將更嚴峻。」