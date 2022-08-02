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加州野火、肯州洪水 聯邦賑災10億元 BRIC專款即時申領

編譯陳韻涵／綜合1日電
賀錦麗副總統1日在佛州宣布聯邦賑濟加州野火與肯塔基州洪患逾10億元。(美聯社)
賀錦麗副總統1日在佛州宣布聯邦賑濟加州野火與肯塔基州洪患逾10億元。(美聯社)

賀錦麗副總統1日赴佛羅里達州視察，宣布聯邦賑濟加州野火與肯塔基州洪患逾10億元；她引述國家海洋暨大氣管理局(NOAA)報告指出，去年發生20場與氣候相關的天災，每次損失逾10億元，隨著天災發生頻率增加，當局啟動「打造韌性基礎建設與社區」(Building Resilient Infrastructure and Communities，簡稱BRIC)計畫，及時協助受災地區。

賀錦麗參訪邁阿密國家颶風中心(National Hurricane Center)時說，肯州洪患與加州野火凸顯氣候變遷的影響「直接、急迫且正在發生」，美國和全球都受到極端氣候影響，接著宣布一系列措施協助各州因應氣候相關天災的計畫。

賀錦麗副總統1日在佛州宣布聯邦賑濟加州野火與肯塔基州洪患逾10億元。(Getty...
賀錦麗副總統1日在佛州宣布聯邦賑濟加州野火與肯塔基州洪患逾10億元。(Getty Images)

她在佛羅里達國際大學(Florida International University)演講時說：「氣候變遷已變成氣候危機和現實威脅。」

賀錦麗引述致災性的洪患肆虐肯州與密蘇里州，「沖走整個社區」，造成至少35人死亡；北加州至少兩人死於野火，多場大火燒毀數千棟房舍，天熱、疾風與雷爆讓野火迅速延燒。

賀錦麗說，「災害、傷害和影響都是真的，我們及時見證。」

賀錦麗引述NOAA報告指出，去年全美經歷20場與氣候相關的天災，每次損失逾10億元，反觀1990年代，這樣的天災每年只發生約六次。

賀錦麗說：「(天災)短期內的發生頻率增加，科學很清楚，極端氣候會更糟，氣候變遷只會加速。」

白宮正領導跨州政府應對氣候災難，賀錦麗此次宣布的賑災金額比當局去年協助各州對抗極端氣候的資金多一倍。

拜登已宣布，政府10月將再追加預算，撥款23億元協助社區應對高溫，資金來自聯邦衛生部(HHS)等機構和聯邦緊急事故管理總署(FEMA)，其中BRIC計畫支援各州、地方社區、部落領地減少遭受氣候危害，並因應洪患野火等天災，此計畫透過拜登去年簽署的兩黨版本基礎建設法案中FEMA的天災紓困基金(Disaster Relief Fund)挹注。

FEMA署長克瑞斯維爾(Deanne Criswell)說：「各地社區面對天災、氣候變遷和極端氣候影響首當其衝，愈來愈多強烈颶風和致命風暴潮 ，洪患與野火威脅加劇。」

官員表示，BRIC計畫共有10億元經費，另有1億6000萬元將用來防洪。

賀錦麗 氣候變遷 加州

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