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美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後

編譯李京倫／綜合報導
美國眾院議長波洛西。（Getty Images）
美國眾院議長波洛西。（Getty Images）

紐約時報報導，拜登政府官員說，他們預期眾院議長波洛西會訪台，認為中國可能會伴飛波洛西專機，但應該不會與美國直接衝突，最大的報復應會發生在波洛西離台之後。

拜登的幕僚表示，預期波洛西將推進25年來美國對台灣最高層級訪問計畫。政府官員稱，波洛西仍可能改變前往台灣的主意，但這不太可能發生。

拜登的幕僚說，拜登決定不直接要求波洛西取消行程，主要是因為他尊重國會的獨立性。拜登顯然也不願意在中國威脅前退縮。

一些官員說，拜登與中國國家主席習近平7月28日通話結束後，拜登政府得出結論：阻止波洛西訪台的國內和地緣戰略風險，包括讓中國決定美國那些官員可以訪台，比不阻止還高。

官員說，已收集到一些中國可能做出的回應，但沒準備公布。他們承認，並不知道中國官方願意冒多大風險與美方衝突。

美國官員私下敦促中國不要理會這次訪問，理由是1997年時任眾院議長金瑞契曾訪台，而且國會代表團定期訪問台灣，以表達美國對台灣防務的支持。但金瑞契那次訪問的戰略環境完全不同，而且近年來習近平明確表示，統一台灣是優先事項。

美國官員對於解放軍干擾波洛西安全降落台灣的可能性存疑，並斷言中國不希望與美國直接對抗。但他們表示，中國飛機可能對波洛西專機進行「伴飛」，以展示對這條航線的控制。

美國官員擔心這會增加事故風險，就像2001年中國軍機與美國偵察機相撞並墜毀，引發時任美國總統布希執政初期的危機。

美國官員表示，關於中國可能的回應，他們並沒有可靠情報。但他們預計，最嚴重的後果可能出現在波洛西離開之後，包括中國在台灣海峽舉行軍事演習、發動網路攻擊或切斷通訊。

波洛西 拜登 眾院

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