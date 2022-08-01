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波洛西傳訪台／中學者：不主張中過度反應 避擦槍走火

記者賴錦宏／綜合報導
中國第一艘國產航母「中國人民解放軍海軍山東艦」。（新華社）
中國第一艘國產航母「中國人民解放軍海軍山東艦」。（新華社）

眾院議長波洛西可能訪台，南京大學國際關係學院執行院長朱鋒表示，在拜習通話後，目前看來波洛西到訪台灣的可能性不大，他強調「不主張中方過度反應」，以免擦槍走火。他認為，透過近日輿論戰、媒體戰，「連美前總統都發聲了」，中方威懾其勿訪台的目的已達到。

據港媒報導，朱鋒指出，美國11月期中選舉將至，波洛西本欲透過訪台爭取選票，但事態走向說明她把亞太安全當籌碼，將個人政治利益變成一場豪賭。雖然朱鋒認為，這造成中美軍事緊張，但他也強調，「不主張中方過度反應」，以免擦槍走火。

另據環球網報導，中國社科院台研所長楊明傑表示，波洛西如果真不顧美行政部門，包括軍方的勸阻， 挑起台海事端，製造地區緊張，對世界和平穩定而言，就是麻煩製造者。如果台海局勢出現緊張，不僅將影響東海、南海，還會波及印度洋地區。如果中方被迫採取一定措施，亞太地區經濟發展的安全性、穩定性都會受影響，亞太繁榮可能遭到重創。

他批評波洛西，指她以一己私利挑戰了美國國內平衡穩定的政治秩序，對美國自身的損害也是極大。國際社會究竟該相信誰的發聲，總統、議長、兩黨還是最高法院？如果把美國的國內極化(內部對立)體現在國際關係中，世界看到的美國將是一個超級亂政國家，它在國際社會將沒有信譽可言。

中國社科院台研所副所長張冠華表示，台海緊張局勢升級將嚴重衝擊台灣經濟，進而影響兩岸和亞太地區產業鏈和供應鏈穩定，對面臨經濟下行和通膨問題的世界經濟是新的不利因素。

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