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波洛西傳訪台／中軍機若跟進防空識別區 台方：將驅離

記者洪哲政／台北報導

眾院議長波洛西本周訪問亞洲，行程間傳將訪台，由於中國軍方已在近台地區展開大規模軍演，揚言「必將採取強有力措施」。台國防部表示，針對解放軍任何軍事威脅與行動，軍方已完備各項應變方案與作戰計畫。

據了解，軍方應變計畫是指波洛西訪台，專機進入台防空識別區後，若有解放軍機跟進干涉，空軍負責偵巡與訓練的在空機就會轉為執行驅離任務機，阻絕中方軍機行動；地面警戒機則強化待命效率，隨時可升空對應。

根據民間航空機追蹤網站資訊顯示，波洛西從華府安德魯空軍基地出發，疑搭乘呼號SPAR19的美軍C40行政專機前往亞太，途中降落夏威夷與關島後，繼續前往東南亞。

在波洛西出發前，福建平潭海事局7月29日晚即發布航行警告，30日起將在平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練。軍方揚言波洛西若訪問台灣，「必將採取強有力措施」。

已有國際媒披露波洛西會訪台，台方學者林郁方預判波洛西本周確將訪台，並得與蔡總統會面，但不會在台過夜，短暫停留後即離台。

由於解放軍揚言反制波洛西訪台，本報系聯合報向國防部查詢，有無和美合作空中防護專機的計畫？國防部表示，針對中共軍方任何軍事威脅與行動，軍方已完備各項應變方案與作戰計畫。

據了解，7月31日台海周邊解放軍軍機艦批次狀況尚稱正常，東南部空域有一架美軍P-8反潛機執行巡邏任務，嘉義則有兩批F-16戰機升空，台東則有三批F-5戰機升空進行訓練。軍方各部隊仍維持正副主官一人在營，戰備狀況正常。

波洛西 解放軍 國防部

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