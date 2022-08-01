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華郵：波洛西最快2日晚間到台灣 台方未證實

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是否訪台？台方評估 波洛西「有意成行」

記者丘采薇／台北報導
眾院議長波洛西展開亞洲行。（路透）
眾院議長波洛西展開亞洲行。（路透）

美國眾院議長波洛西展開亞洲行，公開行程包括新加坡、馬來西亞、日本及南韓，未包括台灣。對於波洛西是否可能突然訪台，台北官方三緘其口，包括總統府及外交部都沒有對外回應。但消息人士指出，台方相關單位對波洛西來訪已是「準備中」

波洛西傳出訪台之後，台灣官方單位非常低調，據悉，由於中國官方已經透過聲明及演習試圖嚇阻，台方也深知波洛西此行可能造成台海緊張，因此台方對於波洛西來訪完全處於被動，不希望有任何挑釁發生。

共和黨籍的美國眾院前議長金瑞契，曾於1997年4月率團訪台。圖為李登輝前總統（左...
共和黨籍的美國眾院前議長金瑞契，曾於1997年4月率團訪台。圖為李登輝前總統（左）歡迎到訪的金瑞契。(美聯社)

1997金瑞契訪台也未列行程

據悉，這段期間，台方國安單位及駐美代表處緊盯各項情勢，但對波洛西是否來台，無法「操之在己」，只能等波洛西方面通知。

若波洛西訪台，將是繼1997年美國眾院時任議長金瑞契(Newt Gingrich)訪台後，再度來訪的最高層級政治人物。當時金瑞契也未列公開行程，甚至將台灣擺在訪問上海之後，因此波洛西雖未將台灣列入公開行程，仍有可能突然造訪台灣，並與蔡英文總統見面。

傳旋風訪問幾小時 表挺台

涉外人士評估，若波洛西訪台，應該不會在台灣久留，可能只會旋風訪問幾個小時就離開，波洛西的來訪主要為傳達美國對台灣支持。

消息人士指出，以目前情況看，波洛西訪台的機率偏向「有意成行」，但仍無法確定，台方僅能等待通知。

台方國安因應拿捏 很重要

法國國際廣播電台報導，波洛西將於8月4日經菲律賓克拉克美國空軍基地訪問台灣，並在台北會見蔡總統；隨後5日下午降落在東京的橫田美國空軍基地，之後與日本首相岸田文雄會面。不過台方外交部及總統府昨天都不願證實這項消息，對於媒體詢問沒有回應。

國民黨立委賴士葆則說，國際友人來台灣都歡迎，眾院不是行政部門，對岸反應不必那麼激烈，波洛西再怎麼樣還是屬於民意部門，中方無需過多解讀，太劇烈的行動其實沒必要，只會被民進黨拿來選戰做文章；如何在中美兩強之間拿捏精準，國安部門的因應很重要。

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