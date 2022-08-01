波洛西公布行程 未列台灣 台仍「準備中」

美國眾院議長波洛西7月31日公布亞洲訪問行程，先將到新加坡、馬來西亞、南韓與日本，但行程中未提到台灣。圖為眾議長波洛西7月29日在眾院出席記者會。(路透)

美國聯邦眾議院議長波洛西 7月31日率團展開亞洲行，她的辦公室公布行程，目的地包括新加坡 、馬來西亞、南韓與日本 ，未列台灣。

若訪台 可能星馬之後

雖然波洛西官方行程未列台灣，但國內外多家報導與消息來源均指出，波洛西訪台機會高，時間點落在星、馬行程結束後前往日、韓間的空檔。台總統府與外交部昨天均不證實波洛西訪台報導與傳聞，但消息人士指出，相關單位對波洛西來訪已是「準備中」。

法國國際廣播電台引述消息人士談話報導，波洛西將於8月4日經菲律賓克拉克美國空軍基地訪台，在台北會見蔡英文總統。5日下午，其座機將降落在東京橫田美國空軍基地，之後與日本首相岸田文雄會面。包括法廣等多家國際媒體都稱波洛西極可能造訪台灣。

贊成波洛西訪台的「華盛頓郵報專欄作家羅金(Josh Rogin)7月29日則引述外交圈消息人士指出，波洛西訪台計畫預期會發生，會落在她亞洲行前半段。

在確認SPAR19飛往新加坡後，羅金31日下午在推特上推論，若班機確實載著波洛西，她可能在訪問馬來西亞後前往台灣，時間可能是2日晚或3日上午。

波洛西辦公室7月31日發表聲明公布訪問行程，指率領國會代表團前往印太地區，包括訪問新加坡、馬來西亞、南韓和日本，未列台灣。聲明說，此行將重點關注印太地區的安全、經濟夥伴關係和民主治理。

波洛西5推文 未提台灣

眾院議長波洛西7月31日推文，宣布出訪亞太多國，但未提台灣。(取自推特)

波洛西31日連發五則推文表示，她帶領訪問團前往印太，重申美國對盟邦和友人的承諾，「我們將在新加坡、馬來西亞、南韓、日本舉行高階會議，討論如何進一步共享利益和價值」，她未提到台灣。

波洛西公布代表團成員，包括眾院外交事務委員會主席米克斯(Gregory Meeks)、眾院退伍軍人事務委員會主席高野(Mark Takano)、華盛頓州眾議員戴貝尼(Suzan DelBene)、眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)、韓裔眾議員金安迪(Andy Kim)。

法新社報導，新加坡外交部證實波洛西將在8月1日與2日訪新加坡， 期間將與新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪(Halimah Yacob)及多位內閣成員會晤；波洛西1日下午也預定出席新加坡美國商會活動致詞。除此之外，外界對波洛西其餘行程細節所知有限。