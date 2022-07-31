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波洛西辦公室公布亞洲行程 未包括台灣

新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

胡錫進喊「擊落波洛西座機」推特被封 刪推文才解封

編譯潘勛／綜合30日電

中共官媒「環球時報」前總編輯胡錫進29日在社媒推特貼文，鼓吹解放軍應派戰機升空，竭力阻擋美國國會眾院議長波洛西搭機訪台，萬一擋不住應擊落波洛西的座機，引戰貼文30日遭推特視為違反平台政策而封鎖胡錫進的帳號；胡最後自己手動刪除原來推文，帳號才恢復開放。

路透30日報導，波洛西在依美國憲法繼任總統的順位排第二，僅次於副總統賀錦麗；她在29日釋出信息稱即將啟程前往亞洲，雖未提及台灣，但她訪台的傳聞近日吵得沸沸揚揚，台海兩岸緊張升級。

波洛西有意訪台是拜登與中國國家主席習近平28日通話的話題之一；習近平稱「民意不可違，玩火必自焚」。

胡錫進也來湊趣，除在新浪微博發文外，29日深夜也在推特網站發英文貼文，稱如果美軍戰機護送波洛西訪台，就是侵略，解放軍有權強制驅離波洛西座機及美軍戰機，包括發射各種警告彈，做干擾飛行動作，如驅趕無效，就可以擊落座機。

胡錫進貼文一出，引發他的粉絲叫好，美國及國際媒體也頗為關注，福斯電視台甚至引他的貼文請白宮發言人回應，讓胡頗為自得。

但胡錫進30日發現，他的推特帳號遭到封鎖，原因在違反平台政策，為求解封，只好手動刪除該條貼文；據胡自述，「人在屋簷下，不得不低頭」、「美麗國的言論自由看來也真正有邊界的」，他在推特遇到封號已不止一次。

胡錫進後來上微博取暖，訴苦說自己只好點擊刪除，為推特帳號解鎖。但大量網友在微博評論區質疑胡錫進上推特一事，包括詢問「推特是什麼？老胡怎麼上推特的？怎樣才能上推特」，更有人指胡錫進為「退休老漢私自fq(翻牆)，建議抓捕」。

波洛西啟程前往亞洲，解放軍宣布30日在距台最近的福建平潭一岐嶼附近水域，進行實彈射擊訓練，並禁止一切船舶進入；白宮國安會表示，沒有證據指解放軍準備對台採取軍事行動。

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